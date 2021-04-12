Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться в инвалидном кресле 12.04.2021, 13:15

Милош Земан

76-летний Земан долгое время страдает от невропатии ног.

Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться в инвалидном кресле. Об этом он сообщил в интервью пражскому изданию Blesk, пишет РБК.

«Я решил пересесть в коляску. Уже сейчас передвигаюсь в коляске в [загородной резиденции] Lany и иногда в Пражском граде. И это очень удобно», — сказал Земан (цитата по Aktualne.cz).

По словам Земана, в случае если 28 октября состоится празднование в Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии, то он поприветствует посетителей из коляски.

Он отметил что все-же надеется на чудо и будет практиковаться в ходьбе, когда на улице потеплеет. «Но поскольку невропатия в основном неизлечима и в некоторой степени прогрессирует, состояние моих ног ухудшается», — подытожил он.

Земану 76 лет, президент Чехии долгое время лечится от стопной невропатии и диабета. Он уже длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге.

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