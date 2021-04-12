Приказы Лукашенко чиновниками не исполняются 6 12.04.2021, 13:14

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Федор Петрусевич

Ситуация в Бресте это подтверждает.

Приказы Лукашенко не выполняются местными чиновниками, так как они ему не подчиняются. Как сообщает «Радыё Рацыя», в этом убежден брестский общественный деятель Федор Петрусевич, принимавший активное участие в протестах против аккумуляторного завода под Брестом:

- Должностные лица Брестского облисполкома, областные, не исполняют никакие официальные указы Лукашенко. Поэтому для меня не удивительно, что он сказал, что нужно провести референдум, а они его просто проигнорировали.

22 июня прошлого года на встрече с инициативной группой против аккумуляторного завода в Бресте Лукашенко заявил, что референдум состоится. Но теперь местные власти заявляют, что в такой процедуре нет необходимости.

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