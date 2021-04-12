В ГУБОПиК прошли чистки 5 12.04.2021, 13:18

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фото: tut.by

Некогда элитное подразделение превратилось в банду преступников.

Организация белорусских силовиков «BYPOL» опубликовала расследование о «самом одиозном подразделении» силового блока «Беларуси» – Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

В «BYPOL» отметили, что Николай Карпенков «превратил некогда элитное подразделение МВД в «банду преступников», в связи с чем осенью 2020 года его «ждал запланированный тихий выход на пенсию, а над самим подразделением нависла угроза расформирования». Но после активного участия ГУБОПиКа в подавлении протестов Карпенков пошел на повышение.

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