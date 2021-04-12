Washington Post: Сильные ВВС Украины и отключение от SWIFT остановят наступление России 1 12.04.2021, 13:29

2,810

Кремль должен столкнуться объединенным фронтом демократий и серьезными санкциями.

В последние дни Россия стягивала войска к границе Украины и отправляла свои десантные и боевые корабли в Черное море. Это спровоцировало дебаты экспертов о том, действительно ли Владимир Путин готовит эскалацию семилетней войны против Украины, или, возможно, он просто хочет устроить шоу для россиян или новой администрации в США.

Во всяком случае потребуются решительные действия президента Джо Байдена, чтобы не позволить российскому лидеру вести свой безрассудный курс, как в 2014 году, когда его армия оккупировала Крым и развязала войну в другой части Украины. Об этом на страницах Washington Post пишет экс-помощница министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Эвелин Фаркас, пишет unian.net.

Новое российское вторжение будет не только новым ударом по молодой украинской демократии. Это также дестабилизирует глобальный порядок во времена, когда мир и так имеет дело с двумя катастрофами: пандемией коронавируса и изменением климата. Российская агрессия также отправит опасный сигнал другим странам, что захват чужих территорий - это нормально, а демократии никто не защитит.

Появление Байден уже сделал хороший первый шаг, предоставив Украине дополнительную военную помощь. Источники в Турции также сообщили Reuters о намерении ВМС США отправить свои корабли в Черное море. Байден также четко заявил, что США поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность. Санкции, без сомнения, тоже на подходе. Чиновники проводят оценку разведывательных данных по конкретным случаям агрессивной внешней политики Кремля. Они уже одобрили новые санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Также оценка данных о вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, организации масштабной кибератаки SolarWinds, а также выплаты вознаграждений за убийство солдат США в Афганистане уже завершена или близка к этому.

Но Байден может сделать больше, используя военную помощь и угрозы новыми санкциями. В 2014 году США и союзники по НАТО запустили программу военной помощи Украине. Фаркас вспоминает, что когда занимала должность в Пентагоне, ее подразделение разработало несколько сценариев для президента Барака Обамы, которые были сосредоточены главным образом на том, чтобы с помощью тренировок и оборудования помочь армии Украины защитить свои границы. Позже после того, как российские войска захватили несколько украинских военных судов в Азовском море, США также уделили определенное внимание усилению украинских ВМС.

"Теперь правительство США может уделить внимание улучшению военно-воздушных сил Украины, которые были устаревшими еще до российских атак против украинских самолетов", - говорится в статье.

До сих пор санкции были адресными и постепенными, чтобы не навредить российскому народу и западным бизнес-интересам. Однако, если отрезать доступ российских государственных компаний и фондов к международному капиталу или отобрать у России возможность использовать систему SWIFT, можно устроить Путину и его соратникам мгновенный экономический и политический стресс. Сама угроза сделать все это может заставить Путина держаться подальше от Украины.

У Путина есть внутренние причины притворяться или по-настоящему желать возобновления войны против Украины. Так он может отвлечь внимание своего народа от стагнации экономики, пандемии, непопулярности правящей партии и своего режима, а также от отравления и заключения Алексея Навального. Но Путин должен знать, что полномасштабная война с Украиной точно негативно отразится на России. Россияне не хотят идти на войну с украинцами. И любые попытки выставить военные действия борьбой против "фашистов, которых поддерживает Запад", может быть не таким убедительным, если достаточное количество россиян лишатся жизни.

Если новое наступление столкнется с объединенным фронтом демократий и серьезными санкциями, это может стать началом конца правления Путина. Если же России все сойдет с рук, несмотря на желания украинцев и международные законы, тогда Путин почувствует уверенность для продолжения распространения своего коррумпированного политического, военного и экономического влияния в постсоветских странах и за их пределами. Он, без сомнения, попытается испытать на прочность НАТО в одной из стран Балтии. Атака или вторжение в страну альянса требует коллективного военного ответа. Нужно избежать появления такой ситуации. Ведь тогда Запад предстанет перед значительно большей угрозой эскалации, чем сегодня в Украине.

Также очевидно, что Пекин, Тегеран и Пхеньян следят за происходящим. Китай в это же время усиливает давление на Тайвань, Филиппины и других соседей в Южно-Китайском море. Ничто больше не будет сдерживать страны от пользования правом более сильного, чтобы захватить чужие территории. Международный порядок снова скатится к логике "сфер влияния", как ко Второй мировой войне, когда конкуренция разжигала войны.

И все это будет происходить в разгар пандемии и климатического кризиса. Сейчас, как никогда, людям нужны правила и границы, чтобы не позволить начало мировых войн, чтобы можно было сосредоточиться на решении текущих глобальных кризисов при участии каждой страны на Земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».