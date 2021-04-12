Экономист: Власти могут запретить снятие валюты со счетов на какое-то время 9 12.04.2021, 13:44

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Лев Марголин

Валютные рекорды будут биться с пугающей регулярностью.

Недавно доллар США побил в Беларуси исторический рекорд. Есть и другие признаки того, что финансовая стабильность в Беларуси под угрозой. Сайт Charter97.org поговорил с экономистом Львом Марголиным о ситуации на бирже валюты в Беларуси.

– Как бы вы прокомментировали этот факт?

– Этот факт можно прокомментировать только одним способом – к сожалению, закономерность, эти рекорды будут биться с пугающей регулярностью.

– Какие сегодня есть основания для того, чтобы говорить о дальнейшей тенденции падения белорусского рубля?

– Курс белорусского рубля зависит от соотношения денежной массы и объемом товаров и услуг. Если сокращается количество товаров и услуг или растет денежная масса, то неизбежно падает курс белорусского рубля. Масса товаров и услуг уменьшается, потому что сокращается производство продукции, падает спрос на белорусские товары или падает их качество. В случае с денежной массой, то она растет, потому что нужно платить зарплаты. Прежде всего бюджетникам, тому же ОМОНу и силовикам, нужно платить и пенсии.

Небольшое увеличение бюджета, которого мы достигли с помощью повышения налогов, – это копейки, они принципиального вопроса не решают. Поэтому правильно ожидать, что будут печататься новые деньги, соответственно будет увеличиваться инфляция и падать курс белорусского рубля.

– Относительная стабильность национальной валюты долгое время обеспечивалась плавающим курсом и относительной независимостью Нацбанка. Есть ли предпосылки говорить о том, что на Нацбанку уже оказывается давление со стороны властей или будет оказываться в будущем?

– Такое давление оказывается уже давно, с конца прошлого года. Судя по всему, до последнего времени Нацбанку удавалось противостоять этому давлению со стороны властей. Как дела обстоят сейчас? Пока сказать сложно. В ближайшее время мы это узнаем, когда Нацбанк опубликует объем денежной массы.

Возможно, что падение курса рубля происходит из-за сокращения товарной массы. Айтишники уезжают, предприятия переселяются, ИП закрываются. В любом случае, результат один и тот же – курс рубля падает.

– В 2011 и 2015 годах власти вмешивались в ситуацию на валютном рынке, что привело к необратимым последствиям. Как вы думаете, есть ли опасность того, что они не устоят и в этот раз и в критической ситуации произойдет вмешательство и повторение этих сценариев?

– Если рассматривать вмешательство, как обвал белорусского рубля в 2011 году, то скорее всего, это не последует, потому что белорусы научены горьким опытом. Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда бензин поднимают по копейке, так и рубль будут опускать постепенно, чтобы это не вызвало стресса, который может вылиться в какие-то уличные акции.

В случае если это введение каких-то ограничений на личные счета граждан, прежде всего, на валютные, то мы видим, что это уже потихоньку происходит сегодня. В прессе об этом тоже писалось, что значительно уменьшена сумма снятия наличных в банкоматах, которая будет считаться подозрительной. Это первая ласточка, потом могут быть и ограничения не просто то, что считается подозрительным, а директивные ограничения, которые будут касаться и рубля, и валюты. По валюте это может быть еще радикальней, власти могут запретить снятие валюты со счетов на какое-то время. Я думаю, что мы находимся в начале этого долгого пути.

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