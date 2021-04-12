Рональд, Маргарет, неужели дело ваше снова живо? 5 Аркадий Бабченко

12.04.2021, 14:07

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Аркадий Бабченко

Да, тумблер щелкнул.

Квантовый скачок произошел. Совершенно беспрецедентный ответ Запада на имперское бряцанье балалайни за все тридцать лет. Басню посконным сократили сразу на взлете. Хочешь повоевать? Позахватывать? Ну, давай. Попробуй.

Такого не было со времен Рейгана.

Даже собрат по диктатуре Эрдоган воткнул очередной ятаган в спину, приняв срочное решение о поставке в Украину еще пятнадцати «Байрактаров».

А Россия однозначно отпавляется в список стран изгоев.

Эх, так бы не в четырнадцатом, и не в восьмом, и не в девяносто девятом даже. Так бы сразу, в девяносто втором, со времен Приднестровья. И, глядишь, Московия была бы сейчас вполне приличной страной, ходила по ниточке, махала американским флагом и улыбалась.

Рональд, Маргарет, неужели дело ваше снова живо?

Англосаксы снова спасают Европу.

Боже, храни Канаду, Британию, Северо-Американские Соединенные Штаты.

И примкнувшие к ним Польшу и Балтию.

Ну и Байдена персонально.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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