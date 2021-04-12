Ученые обнаружили «моря дюн» на Марсе 12.04.2021, 14:21

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Дюны окружают полярную шапку Красной планеты.

NASA опубликовало снимок Марса, на котором можно увидеть множество дюн, окружающих северную полярную шапку планеты. Как сообщается на сайте агентства, изображение составлено из снимков региона, которые были сделаны с декабря 2002 по ноябрь 2004 года камерами станции Mars Odyssey, пишет zn.ua.

Изображение было опубликовано в честь 20-летия орбитальной станции, которая стала аппаратом, который проработал на орбите Марса больше всего.

Ученые подчеркивают, что изображение выполнено в ненатуральных цветах. На нем более холодные регионы окрашены голубым цветом, а теплые – в желто-оранжевых тонах. На снимок попал регион шириной 30 километров.

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