Дочь Рахмона контролирует продажи авиабилетов из Таджикистана в РФ: расследование 12.04.2021, 15:03

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Эмомали Рахмон

Скандальная ситуация сложилась с продажей авиабилетов сразу после того, как Москва снова открыла авиасообщение.

Телеканал "Настоящее Время" уже несколько раз рассказывал про скандальную ситуацию, которая сложилась с продажей авиабилетов из Таджикистана в Россию сразу после того, как Москва снова открыла авиасообщение (год назад оно было прервано из-за пандемии коронавируса). Спрос на билеты был огромным: на работу в Россию хотели улететь тысячи трудовых мигрантов и студентов российских вузов. Но купить билеты они так и не смогли. Хотя Агентство по авиации обещало, что они будут продаваться не дороже $500, и даже потребовало от авиакомпаний "не спекулировать", в кассах билеты продавали по цене до $1200.

Право продавать авиабилеты на регулярные рейсы в Россию в Таджикистане имеет только одна частная компания – "Агентство воздушного сообщения". Напрямую продавать билеты не могут даже авиакомпании, которые их выполняют, например "Сомон Эйр". При этом у "Агентства воздушного сообщения" на весь Душанбе – одна-единственная касса. Сегодня у нее каждый день собираются тысячи людей. Многие приехали из регионов и ночуют у здания в машинах в надежде, что с утра билеты все-таки подешевеют. Билеты у агентства можно купить только лично – за наличку или с помощью банковской карты.

"Мы узнали, что реальная цена билетов – 4050 сомони ($350). Но в реальности билеты недоступны, мы их не видели", – говорит один из тех, кто стоит в очереди у агентства. Его соседи по очереди говорят, что в кассах сейчас предлагают улететь в Россию за 14 тысяч сомони (более $1200). С учетом того, что многие гастарбайтеры берут деньги на билеты в долг под будущие заработки, для них это непосильные траты.

Власти Таджикистана объявили, что причина, по которой право эксклюзивной продажи билетов на регулярные рейсы в России было передано "Агентству воздушного сообщения", – желание контролировать необоснованный рост цен на билеты.

Однако, по данным расследователей таджикской службы Радио Свобода, реальная причина, скорее всего, в другом. Документы из открытых источников показывают, что собственником открытой акционерной компании "Агентство воздушного сообщения" является Тахмина Рахмонова, третья дочь президента страны Эмомали Рахмона.

Согласно реестру Агентства по развитию рынка ценных бумаг Таджикистана, муж Тахмины Рахмоновой Зарифбек Давлатов в 2013 году также стал одним из ключевых лиц в руководстве этой компании.

Информацию о связи агентства с родственниками Рахмона подтверждают и другие документы, например, официальные бумаги Налогового комитета. В них Тахмина Рахмонова также указана в качестве владелицы компании "Агентство воздушного сообщения", а Зарифбек Давлатов назван ее председателем.

В пункте деятельности компании сказано, что она занимается продажей авиабилетов, а уставной капитал составляет примерно $200 тысяч.

Интернет-издание "Пайём", принадлежащее оппозиции, недавно написало, что Зарифбек Давлатов полностью монополизировал рынок продажи авиабилетов в Таджикистане. В статье также говорилось, что именно в интересах компании дочери и зятя президента авиакомпании "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр" передали право реализации своих авиабилетов ОАО "Агентство воздушного сообщения".

Имя Зарифбека Давлатова в прошлом всплывало в нашумевших документах из "Панамского архива". Так называются документы панамской юридической компании Mossack Fonseca с данными регистрации офшорных компаний, опубликованные в Сети в 2015 году.

Тогда выяснилось, что зять президента Таджикистана является владельцем офшорной компании "Пекридж Глобал Лимитед", которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах и в 2012 году закрылась из-за банкротства. В документах был указан таджикистанский адрес компании: город Душанбе, улица Фарход, 36.

На данный момент нигде никаких сведений о доходах и расходах нынешней компании зятя президента нет.

Зарифбек Давлатов родом из пригорода Душанбе. Он женат на третьей дочери Эмомали Рахмона. Десять лет назад группа экспертов включила Тахмину Рахмонову в двадцатку влиятельнейших людей Таджикистана.

Самого Рахмона, который правит Таджикистаном на протяжении почти трех десятков лет, общественность неоднократно обвиняла в раздаче должностей членам своей семьи.

Сын Рахмона Рустами Эмомали занимает сразу два ключевых кресла в стране – председателя Верхней палаты парламента и мэра Душанбе.

Дочь Озода Рахмон является главой администрации президента.

Ее муж Джамолиддин Нурализода занимает кресло первого заместителя главы Нацбанка Таджикистана.

Шурин Рахмона Хасан Асадуллозода является главой самого крупного банка республики – "Ориёнбанк". Кроме этого, его называют истинным владельцем авиакомпании "Сомон Эйр".

Заместителем шурина президента в "Ориёнбанке" является Зарина Рахмон – предпоследняя дочь президента.

Рухшона Рахмон – еще одна дочь президента – работает заместителем одного из управлений МИДа страны.

Шамсулло Сохибов, муж еще одной дочери Эмомали Рахмона, является зампредседателя Олимпийского комитета Таджикистана. В различных документах он указан в качестве собственника одного из крупнейших компаний страны – "Фароз".

Кресло главы Службы связи долгие годы занимает сват президента Таджикистана Бег Сабур.

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