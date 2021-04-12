Как Лариса Гениюш спрятала архивы БНР и перехитрила КГБ 12.04.2021, 15:13

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Необычная история одной из самых великих белорусских поэтесс.

Лариса Гениюш, первая белорусская диссидентка и великая поэтесса, которая прошла сталинские лагеря и не сломалась, на склоне лет пишет воспоминания. КГБ очень интересуется этим, так как считает, что там есть информация об архивах БНР. К ней приезжает сын Юрка, но почему наша героиня ему не доверяет? Почему в каждом видит агента? Узнаем в новой серии «Лабиринтов» от «Белсата».

Лариса Гениюш – одна из самых значимых белорусских поэтесс. Во время II Мировой войны вышел ее поэтический сборник «Ад родных ніў», в котором она вдохновляла белорусов быть рыцарями. В 1948 году ее мужа Янку Гениюша арестовали, до 1956 года они были в лагерях. Вернулась с мужем в Зельву, где и жила до самой смерти. Лариса Гениюш не приняла советского гражданства, была под постоянным надзором КГБ. В конце 1970-х она пишет воспоминания, которые позже будут иметь название «Споведзь» («Исповедь») – болезненное автобиографическое произведение о неприятии советской действительности. Рукопись произведения тайно вынес белорусский археолог Михаил Чернявский.

«Михаил Чернявский давно знал Ларису Гениюш и просил ее, чтобы она написала воспоминания о своей трудной жизни. В 1982 году он сорвался с раскопок и поехал к ней в гости. Она почти с порога вручила ему рукопись. Он сразу догадался что это. Быстренько вышел из дома и мимо стены дома, чтобы не видел КГБ, здание которого было напротив, через огороды, через заборы, вышел на дорогу, проголосовал и привез рукопись в Минск, сразу с порога отдал мне, сказав: «Прячь ее где-нибудь, чтобы никто не видел». Я спрятала его под белье, в шкафу, и много лет рукопись там и пролежала», – вспоминает Светлана, жена Михаила Чернявского.

Михаил Чернявский отредактировал рукопись Ларисы Гениюш, отдал его в журнал «Маладосць», а потом уже вышла отдельная книга. Советские спецслужбы не зря интересовались рукописью поэтессы, так как считали, что смогут наткнуться на след архива БНР, потому что Лариса Гениюш после смерти президента БНР Василия Захарко стала генеральным секретарем БНР, а следующим президентом – Николай Абрамчик.

«Как она упоминает в «Споведзі», они с Николаем Абрамчиком упаковали эти архивы и поехали в Париж, где жил Николай Абрамчик. На этом следы архивов на данный момент теряются», – отмечает создательница виртуального музея советских репрессий Валерия Черноморцева.

Единственное, что интересовало КГБ на допросах, когда Гениюш попала в их лапы в 1948-м, – где архивы Белорусской Народной Республики.

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