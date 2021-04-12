В Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры» 3 12.04.2021, 15:35

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Оно было построено английским купцом в 1841 году.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании в Невском районе города, сообщили РБК в управлении МЧС по городу.

«Двенадцатого апреля в 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 50», — сообщили спасатели. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположенно здание фабрики «Невская мануфактура».

По предварительной информации, огонь охватил четвертый—пятый этажи здания. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

«В 13:13 мск ранг пожара повышен до номера пять», — добавили в МЧС. Это наивысший ранг пожара.

Фабрику основал английский купец Джеймс Торнтон в 1841 году. В 1918 году ее национализировали и законсервировали. В 1921 году здание переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». С 1992 года зданию вернули название — «Невская мануфактура». В настоящее время большую часть площадей завод сдает в аренду

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