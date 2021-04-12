В Гомеле сотни предпринимателей Центрального рынка могут остаться без работы 4 12.04.2021, 15:36

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От падения покупательского спроса страдают и крупные сети, и мелкая торговля.

Сегодня экономика переживает не лучшие времена. От падения покупательского спроса страдают и крупные сети, и мелкая торговля. Каждый выживает как может, а собственник главного рынка Гомеля решил улучшить дела за счет повышения аренды, пишет сайт gomel.today.

Игра на повышение

Утром 9 апреля на улице Гагарина собралась приличная толпа народа. Это индивидуальные предприниматели с рынка «Центральный» пришли поговорить с руководством Гомельского областного потребительского союза на весьма животрепещущую для них тему — об отмене скидок на арендную плату.

— Убрали все скидки на аренду. Люди проснулись с утра, а арендная плата у них стала плюс 30, 40 и 50 процентов. И даже — плюс 150 у некоторых, — рассказывает председатель Совета предпринимателей Центрального рынка Валерий Мартынюк. — Мы уже ходили к руководству и объясняли, что одна точка кормит семью, а иногда и несколько семей. И зачастую это последнее рабочее место у человека. Нынешний кризис — не самое лучшее время для повышения. Просили, если и поднимать аренду, то хотя бы на 5 процентов, но не 40. Мы не против повышения, если бы был подъем торговли. Но сейчас люди не ходят, рынок умирает. Экономического обоснования нам не приводят, говорят только: «Уйдете вы — придут другие». А почему же сейчас, даже при скидках, не приходят? Крытый рынок почти умер, сейчас осталось добить ТЦ «Викторию». Мы не хотим ничего, не требуем льготных кредитов — только оставить адекватную оплату аренды.

Предприниматели говорят, что они вполне самодостаточны.

— Всем известно, что в связи с пандемией Covid-19 и многими другими факторами ситуация на гомельских рынках ухудшилась. Многие бояться ходить в места скопления народа из-за коронавируса. Закрыты границы, что осложняет поставку товаров, да и у людей просто банально нет денег, — говорит член Совета предпринимателей Центрального рынка Дмитрий. — В январе 2020 на «Центральном» было занято 76% мест, в начале 2021 — сократилось еще на 13%. Дирекция рынка понимает нашу ситуацию, ранее нам предоставлялись скидки. Но вот с апреля месяца руководство Облпотребсоюза, к которому относится наш рынок, решило эти скидки отменить. ИП и так еле выживают. И в такой сложный период нам еще делают повышение?

А насколько повышают плату? У каждого предпринимателя — индивидуальный договор аренды, расценки могут быть разными. В целом можно понять, что собственник решил поднять «планку» примерно на 20-40%. Предприниматели говорят, что коэффициент арендной платы ранее был в среднем 2,9, сегодня его поднимают до 3,5. Но, по словам ИП, некоторым придется платить даже в 2-3 раза больше, чем раньше.

— На «Прудковском» или «Давыдовском» место обходится дешевле, — возмущенно говорят продавцы. — А «Центральный» — самый дорогой рынок в Гомеле для тех, кто на нем работает.

Дмитрий говорит, что, когда пять лет назад он пришел на рынок, 2-й этаж ТЦ «Виктория» был заполнен только на четверть. Но администрация рынка пошла тогда на скидки, и дело более-менее наладилось.

— По сути, скидка — это хитрость, — говорит наш собеседник. — Просто таким образом вышли на ту цену, за которую места стали брать. Но и скидки — это постоянная нестабильность для бизнеса. Каждый раз ты ждешь: продлят или не продлят? В прошлом году нам также приходилось ходить просить скидки. Тогда нам пошли на встречу. А до этого, когда «Викторию» собирались заложить под какие-то кредиты, мы тоже ходили.

Еще Дмитрий говорит, что уже сегодня практически пустуют несколько галерей. А такого рода безрадостная картина работает как антиреклама и влечет цепную реакцию: покупатель приходит, видит неработающие роллеты и разворачивается: «Да тут нечего делать!»

А могут ли ИП решить проблему, подняв в ответ на повышение аренды цену на свой товар? Валерий считает, что у покупателей и так нет денег — поднимать цену дальше просто невозможно.

— Насколько же это надо завысить цену? А мы и сейчас не выходим на тот «золотой порог» в 30%: «взял за 10 — продал за 13», с которым работают сетевики, — добавляет Дмитрий.

На Центральном рынке сегодня занято более тысячи человек. По сути, под ударом окажется целая цепочка — поставщики, наемные продавцы, грузчики, администрация рынка и, как говорят, даже бабушки, продающие пирожки. Одним словом, целый пласт трудовых и социальных отношений может быть нарушен.

— У меня два реализатора, — говорит Валерий. — Одна развелась с мужем, живет на съемной квартире. У второй — ребенок 12 лет. Куда им деваться? Надо понимать, что на рынке зачастую работают люди, не имеющие другой специальности.

Еще одна проблема — многим занятым на рынке людям уже за 50. Некоторые работают тут еще с 90-х годов.

— Сегодня даже после 35-40 уже не хотят брать на работу, — говорит предприниматель Татьяна. — А куда пойдут 50-летние? Моей подруге 55 лет. Выглядит хорошо, бухгалтер высокой квалификации. Но ее фирма обанкротилась. И куда не посылает резюме — везде отказ. Устроилась работать продавцом в маленьком магазинчике

По словам предпринимателей, условия работы на рынке все же несколько отличаются от того стресса, в котором постоянно находятся продавцы в корпоративных сетях. Конечно, зимой им приходится мерзнуть, но зато тут нет такой изнуряющей дисциплины и контроля. Лучшими могут быть и отношение с работодателем, с которым работают много лет.

От этого решения арендодателя пострадает и государство, которое недополучит ныне выплачиваемые налоги и отчисления в ФСЗН, коммунальные платежи.

— Обычно против ИП разжигают страсти, говоря, что мы «зажравшиеся буржуи». Но те времена, когда «ипэшники» жаловались, а сами меняли машины одну за другой, давно миновали. Мать моего друга в 90-е покупала квартиры, а сейчас ей не хватает денег на оплату коммунальных. Посмотрите, как одеты люди, которые пришли сюда. Я вам даже могу показать «зажиточников», у которых куртки на спине заштопаны. И никто не припарковался на «лексусе», все пришли сюда пешком, — добавляет Дмитрий.

На вопрос, что ИП планируют делать в случае отказа, они говорят — будут уходить. Только в ТЦ «Виктория» уже 15 человек написали заявления о расторжении договоров. «Работать лишь затем, чтобы оплачивать аренду — мы не станем», — заявляют люди. Но ждет ли их успешная торговля на других гомельских рынках? Вопрос риторический.

Помимо того, что платежеспособный спрос на других рынках примерно одинаково невысок, ИП с «Центрального» потеряют свою клиентскую базу, понесут расходы на переезд и перерыв в работе.

Голос «вымирающего класса»

Обычно одной из причин проблем малого бизнеса называют высокие налоги. Но Дмитрий считает норму упрощенного налогообложения адекватной, в отличие от арендной платы.

— Говорят, что ИП — вымирающий класс. Да, сегодня крупные торговые сети и интернет-торговля сильно теснит малый бизнес. Многим удобно выбрать товар в сети, с доставкой на дом. Интернет-продавцы не платят ни аренды, ни ФСЗН. Конечно, мы проигрываем большим магазинам в выборе. Все та же аренда: что можно выставить на 10 метрах? Чтобы более-менее разложить товар, надо брать 20-30 «квадратов», но за них надо будет заплатить 500-600 рублей аренды. А легко ли сейчас заработать 500 рублей? Но я не согласен, что весь мелкий бизнес скоро отомрет. Надо просто вести его качественно. На рынке есть такие ниши, которые заполнить могут только «ипэшники», и они не интересны ни государству, ни крупным частным компаниям.

Он считает, что «Центральный рынок — это наше гомельское теплое, доброе, где мы с детства одевались». По его мнению, консультант в сетевом магазине принесет только тот товар, который есть в наличие. Продавец же ИП, если джинсы не подошли, побежит за нужной моделью к своим коллегам по всем рядам.

— «Ипэшник» не закупит плохой товар, за который ему лично придется отвечать перед клиентом. Как правило, он дорожит своей репутацией. У каждого из нас есть своя, наработанная база клиентов. А консультант в большом магазине может предложить тот же телефон «Хуавэй», не предупредив, что с недавнего времени многие приложения на него уже не загружаются, — рассуждает предприниматель. — Сегодня на рынке можно брать товар и в рассрочку, просто под расписку. В банках же потребительский кредит дают не каждому. Например, женщинам в декрете во многих случаях в кредитах отказывают, а ИП готовы продать им детские коляски и с отсрочкой платежа. В ТЦ тоже сидят «ипэшники», но на рынке больше проходимость.

Ничего личного — просто рентабельность

Все это время, около часа, толпа стоит во дворе правления Облпотребсоюза. Для разговора с предпринимателями никто не выходит. Тогда несколько делегатов направляются сами к 1-му заместителю директора Ольге Коржовой. Представителей СМИ на эти переговоры администрация не допускает.

Через некоторое время делегаты выходят, их окружают люди. Результатом переговоров стало обещание перенести время арендной оплаты на 15 апреля. Кстати, большинство предпринимателей уверены, что Облпотребсоюз — государственная организация. Но одна из делегаток говорит, что в правлении ей сказали: «Мы не государство, мы частники». «Они просто хотят поднять свою рентабельность — за счет нас», — комментирует один из предпринимателей.

Ранее собравшиеся в случае отказа намерены были идти в облисполком, но сейчас им предлагают пойти еще раз побеседовать с директором Центрального рынка. Несколько делегатов направляются к директору, а большинство собравшихся торговать в свои роллеты.

К сожалению, выслушать аргументы противоположной стороны не удалось. После собрания руководство Гомельского облпотребсоюза от комментариев отказалось.

После переговоров с дирекцией торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок», входящего в Облпотребсоюз, ситуация для местных ИП сложилась следующая. Оплата отсрочена до 15 апреля, в течение этого времени будет приниматься решение о повышении арендной платы либо о сохранении прежней. Ранее дирекция рынка ходатайствовало о сохранении скидок, однако это решение выходит за пределы ее полномочий и должно приниматься собственником — Гомельским облпотребсоюзом. Возможно, в ближайшее время представители Центрального рынка будут обращаться с этим вопросом к руководству республиканского «Белкоопсоюза».

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