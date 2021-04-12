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Канал Sky показал на видео полевой лагерь российских военных недалеко от границы с Украиной

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  • 12.04.2021, 15:49
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Канал Sky показал на видео полевой лагерь российских военных недалеко от границы с Украиной
фото: Conflict Intelligence Team

Российские военные стали под Воронежем.

Журналисты британского канала Sky сняли сюжет возле полевого лагеря российских военных под Воронежем, в 250 км от границы с Украиной. Они проехали по периметру лагеря, сняли камуфляжные палатки, военный грузовик на лесной дороге и самих военных.

Территория перед полевым лагерем изрезана колеями из-за постоянной разгрузки военной техники, отмечает zn.ua со ссылкой на Sky News.

Журналисты отметили, что на въезде есть вывеска “Тяжело в учении легко в бою”.

Полевой лагерь российской военной техники находится под Воронежем, утверждает команда Conflict Intelligence Team. Они пытались определить точное месторасположение лагеря, однако решили, что лагерь может располагаться на полигоне "Погоново".

Украина и партнеры обеспокоены переброской российских войск и увеличением их количества у границ с нашим государством, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма; Россия объясняет маневры "проведением плановых учений".

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