Канал Sky показал на видео полевой лагерь российских военных недалеко от границы с Украиной

Канал Sky показал на видео полевой лагерь российских военных недалеко от границы с Украиной5
- 12.04.2021, 15:49
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Российские военные стали под Воронежем.
Журналисты британского канала Sky сняли сюжет возле полевого лагеря российских военных под Воронежем, в 250 км от границы с Украиной. Они проехали по периметру лагеря, сняли камуфляжные палатки, военный грузовик на лесной дороге и самих военных.
Территория перед полевым лагерем изрезана колеями из-за постоянной разгрузки военной техники, отмечает zn.ua со ссылкой на Sky News.
Журналисты отметили, что на въезде есть вывеска “Тяжело в учении легко в бою”.
Полевой лагерь российской военной техники находится под Воронежем, утверждает команда Conflict Intelligence Team. Они пытались определить точное месторасположение лагеря, однако решили, что лагерь может располагаться на полигоне "Погоново".
Украина и партнеры обеспокоены переброской российских войск и увеличением их количества у границ с нашим государством, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма; Россия объясняет маневры "проведением плановых учений".