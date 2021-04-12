«Белый лист за утро стал черным»: Жителей Барановичей беспокоит едкий дым из заводской трубы 12.04.2021, 16:02

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Автоагрегатный завод игнорирует обращения недовольных.

Житель Барановичей Виталий Кузьмич живет в многоквартирном доме на улице Курчатова уже 12 лет. Его дом расположен вблизи Барановичского автоагрегатного завода. Виталий говорит, что примерно полтора года назад на заводе установили трубу, из которой идет черный дым. И с тех пор, по словам горожанина, жить со смогом стало невыносимо, сообщает intex-press.by.

– Дым такой едкий, что нельзя ни окно открыть, чтобы проветрить квартиру, ни на улице подышать свежим воздухом, – сокрушается горожанин. – А зимой, когда было холодно, этот черный дым шел почти сутками.

Виталий говорит, что дым беспокоит не только его, но и остальных жильцов дома с того самого момента, как появилась труба. В ветреную погоду запах дыма и вовсе стоит в подъезде. 25 марта мужчина не выдержал и позвонил руководству автоагрегатного завода.

– Рассказал об этой проблемной трубе заместителю начальника автоагрегатного завода. Он сказал, что примет меры, – рассказывает Виталий. – Прошло уже полмесяца, но ситуация не решилась, а дым так же валит до сих пор. Он иногда бывает такой густой и едкий, что невозможно дышать. Недавно я на подоконнике оставил белый лист, так он стал черным за утро. А мы ведь этим дышим.

Виталий считает, что такой едкий запах дыма может быть вызван тем, что кочегары неправильно разжигают печь и добавляют в нее масло.

О проблеме знают

В ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» рассказали журналистам, что в курсе этой проблемы.

– К нам обращался горожанин с таким вопросом. Возможно, кочегары при эксплуатации котлов, помимо дров, добавляли туда что-то еще. Но мы взяли этот вопрос на контроль, – сообщил Виталий Винничек, заместитель директора по персоналу и идеологии ОАО Барановичского автоагрегатного завода.

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