Путин поручил поделить свободные деньги ФНБ между олигархами и госкорпорациями 4 12.04.2021, 16:14

5,004

Фото: AP

Времени на раскачку нет: срок - три недели.

Гонка за деньгами Фонда национального благосостояния, в которой участвуют близкие Кремлю миллиардеры, госкомпании и губернаторы, скоро получит своих победителей, пишет finanz.ru.

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая определить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться деньгами ФНБ.

В фонде, который правительство копит с 2017 года, откладывая на валютных счетах в ЦБ нефтегазовые доходы бюджета от цен выше 40 долларов за баррель, на 1 апреля находилось 13,8 трлн рублей, или 182,3 млрд долларов.

Треть этих денег, впрочем, уже потрачена - на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вливания в госбанки и ВЭБ, покупку еврооблигаций Украины в попытке спасти власть Виктора Януковича и «самоокупаемые инфраструктурные проекты». Ликвидная, то есть неизрасходованная часть фонда, вложенная в корзину иностранных валют, составляла 114,7 млрд долларов, или 7,5% прогнозного ВВП России.

Бюджетное правило разрешает тратить ФНБ, если его ликвидная часть превышает 7% ВВП.

Отбор проектов, которые могут получить деньги фонда, власти начали проводить в марте. Утвердить окончательный список правительство РФ должно совместно с Российским фондом прямых инвестиций, говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания по вопросам инвестиционной активности.

В частности, РФПИ должен «рассмотреть целесообразность» дополнительного финансирования проектов в нефтегазохимической промышленности, отмечается в документе.

Сейчас деньги ФНБ по этому каналу получает «Сибур», принадлежащий миллиардерам Леониду Михельсону (48,5%, состояние 17,1 млрд долларов, по оценке Forbes) и Геннадию Тимченко (17%, 14,4 млрд долларов).

Но такую же помощь хотят и другие члены списка Forbes. Распространить поддержку из ФНБ на другие отрасли 18 марта призвал Андрей Гурьев, вместе с семьей владеющий 43,66% «Фосагро», одним из крупнейших в РФ производителей удобрений. Состояние Гурьева Forbes оценивает в 4,1 млрд долларов, помещая его на 25-е место в списке богатейших россиян.

Вложение ФНБ в нефтехимию - это «успешный пример», «необходимо расширить этот опыт и на другие отрасли», призыва Гурьев на встрече с Путиными в марте.

На деньги ФНБ претендует также РЖД, предложившая проект расширения Транссиба и БАМа за 10 млрд долларов, который позволит существенно увеличить вывоз угля из Сибири в Азию. Проект обсуждали на совещании у президента по развитию угольной отрасли 2 марта, и он получил «визу» Путина.

В середине марта глава Минфина Антон Силуанов анонсировал вливание средств ФНБ в еще один железнодорожный проект - строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. У Минтранса есть целый перечень проектов, которые можно было бы профинансировать, сообщала тогда пресс-служба ведомства.

Вместе с бизнесом в очередь за деньгами ФНБ встают и главы регионов. 29 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил реализовать в регионе восемь крупных инвестиционных проектов в сфере строительства и транспортной инфраструктуры с привлечением средств фонда.

Их общая стоимость - 437 млрд рублей, предполагается создание 28 тысяч рабочих мест, рассказали в пресс-службе областного правительства.

С учетом того, что фонд снова наполняется из бюджета и по итогам года может получить около 30 млрд долларов, Минфин сможет потратить из него порядка 1,5% ВВП, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В денежном выражении это 23 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».