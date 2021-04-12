«Даже если и удержится на троне, то уже точно ненадолго, режим трещит по швам» 12.04.2021, 16:24

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Дмитрий Резанович, Дмитрий Дубовский, Игорь Олиневич, Сергей Романов.

Фото: социальные сети

Сестра политзаключенного Дмитрия Дубовского поделилась отрывками его писем.

Юлия Дубовская, сестра политзаключённого Дмитрия Дубовского поделилась отрывками его писем, сообщает телеграм-канал «Баста!».

– Знаю, что все кто пишет письма заключенным, очень ждут ответа от них.

Пока никто не получил письма от моего брата Дубовского Дмитрия. Письма ему не передают. Но я всегда ему пишу, что про него не забывают и всячески проявляют солидарность.

Мне хочется разместить пару строк из его писем для всех вас, кто пишет и будет писать, пусть это будет своего рода его ответ всем. Я хочу чтобы вы хоть немного представили , какой он человек и кому вы пишите слова поддержки.

«Лучше вписаться в историю как борец с системой, нежели как невинная жертва», — написал в письме от 13.01.2021 из СИЗО КГБ.

«Всем пламенный привет и пусть вера в мир без власти, принуждений и эксплуатации остаётся и живёт в их сердцах. Важно знать, что остаются те кто продолжает начатый путь. Путь к всеобщему освобождению и гармоничному миру! Боритесь и поборите!» — написал в письме от 30.01.2021 из СИЗО КГБ.

« ...В ходе бесед и дискуссий с товарищами во время нашего рейда, мы обозначили себя как группа анархистов из разных городов, решивших принять участие в сопротивлении народа против непризнанной и оккупационной власти.

Одним словом, мы анархисты решившие присоединиться к народному сопротивлению и поддержать, посодействовать борьбе восставших людей. Помимо элементарной солидарности и сочувствия с народом, у каждого из нас были и свои причины для этого шага. С большей долей вероятности могу сказать, что все участники нашего летучего отряда будут едины во мнении, и так же заявят о своем выборе с гордостью и без сожаления, даже несмотря на столь огромные сроки уготовленные нам»

«... подобная политика не нова для анархистов, заявлять о себе прямо… Тем более время и ситуация к этому располагает. Рисков конечно много, но надо совладать с выпавшими испытаниями. Сроки у нас наверняка будут огромные, но и этот режим не вечен.

Даже если кое кто и удержится на троне, это уже точно ненадолго, а страна трещит по швам. Нельзя так вести политику и держаться за власть, финал всё равно один для любого режима и любых правителей.

Жаль, конечно, всех тех людей, кто пострадал и ещё пострадает от всей этой бесноты и маразма. Жаль и нас, Мы честные революционеры и жили согласно определённой этики, по совести. И что говорится к нам не пристанут чернильные пятна, а вот к кому-то наоборот…»

Можно написать моему брату Дмитрию Николаевичу Дубовскому

Главпочтамт, а\я 8, Минск 220050

Также с ним были задержаны его 3 товарища, все они находятся в СИЗО КГБ, адрес для писем: Главпочтамт, а\я 8, Минск 220050

Олиневич Игорь Владимирович

Резанович Дмитрий Григорьевич

Романов Сергей Александрович

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