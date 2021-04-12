УЕФА может обязать футболистов вакцинироваться перед Евро 2020 1 12.04.2021, 16:25

Речь идет о 600 игроках.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через свою медицинскую комиссию работает над подготовкой протокола проведения чемпионата Европы 2020 года летом текущего года. Одним из его пунктов может стать обязательная вакцинация от COVID-19 для всех футболистов, которые будут заявлены на турнир, а также тренеров и персонала команды. Об этом 11 апреля пишет итальянское издание Corriere dello Sport (перевод – «Гордон»).

В частности, речь идет о вакцинации 600 футболистов. Отмечается, что УЕФА позволит расширить заявку 24 команд на турнире, каждая из которых сможет включить в нее 25 футболистов.

1 апреля УЕФА разрешил проведение пяти замен в матчах Евро 2020. Ранее футбольный союз исключил возможность проведения Евро 2020 при пустых трибунах.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен был пройти на лондонском стадионе «Уэмбли». УЕФА 17 марта 2020 года принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

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