Видеофакт: В Белыничском районе перевернулся автовоз, перевозивший Geely Tugella 5 12.04.2021, 16:29

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Фото: vk.com/dtpmogilev

Движение по трассе М4 затруднено.

На трассе М4 перевернулся автовоз, перевозивший кроссоверы. Об этом tut.by сообщили читатели.

Происшествие случилось днем 12 апреля. По словам очевидцев, автовоз лежит поперек дороги, в кювете находятся несколько автомобилей. Движение в направлении Могилева серьезно затруднено, проехать можно только по обочине.

Судя по фото с места происшествия, которые опубликовал паблик «ДТП и ЧП Могилев» во «ВКонтакте», автовоз перевозил Geely Tugella. По меньшей мере два кроссовера получили серьезные механические повреждения.

Фото: vk.com/dtpmogilev

Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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