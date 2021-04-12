Видеофакт: В Белыничском районе перевернулся автовоз, перевозивший Geely Tugella

Видеофакт: В Белыничском районе перевернулся автовоз, перевозивший Geely Tugella5
- 12.04.2021, 16:29
- 4,196
Движение по трассе М4 затруднено.
На трассе М4 перевернулся автовоз, перевозивший кроссоверы. Об этом tut.by сообщили читатели.
Происшествие случилось днем 12 апреля. По словам очевидцев, автовоз лежит поперек дороги, в кювете находятся несколько автомобилей. Движение в направлении Могилева серьезно затруднено, проехать можно только по обочине.
Судя по фото с места происшествия, которые опубликовал паблик «ДТП и ЧП Могилев» во «ВКонтакте», автовоз перевозил Geely Tugella. По меньшей мере два кроссовера получили серьезные механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.