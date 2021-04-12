Правительство Британии планирует расследовать лоббизм экс-премьера Кэмерона 12.04.2021, 16:51

Дэвид Кэмерон

Фото: Reuters

Дэвида Кэмерона связывают с финансовой фирмой Greensill Capital.

Правительство Великобритании объявит о расследовании попыток бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона лоббировать интересы финансовой фирмы Greensill Capital среди действующих министров. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Кэмерона критиковали за то, что он связался с министрами посредством текстовых сообщений от имени компании, которая рухнула в марте.

Расследование, скорее всего, будет независимым и будет проводиться от имени кабинета министров. Кэмерон заявил, что не нарушал никаких кодексов поведения или правил лоббирования.

Но в заявлении, сделанном в воскресенье через несколько недель после появления сообщений о его лоббировании, бывший лидер тори сказал, что ему следовало связаться с министрами по «формальным» каналам.

Пока неизвестно, кто будет проводить расследование и насколько широкими будут его масштабы, и дополнительные подробности, вероятно, появятся в ближайшие несколько часов.

Кэмерон начал работать советником Greensill Capital в августе 2018 года, через два года после того, как ушел с поста премьер-министра. В последние недели в газетах стало известно, что он писал текстовые сообщения канцлеру Риши Сунаку и другим министрам финансов от имени компании.

Кэмерон сказал, что он пытался вовлечь компанию в поддерживаемую государством схему экстренного кредитования фирм, пострадавших от пандемии Covid.

Правительство продолжало отвергать его планы по вовлечению Greensill в так называемый механизм корпоративного Covid-финансирования.

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