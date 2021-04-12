Какой сигнал Запада остановит Кремль 6 Андерс Аслунд, nv.ua

12.04.2021, 17:06

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Андерс Аслунд

Кремль неоднократно наращивал свои вооруженные силы вокруг Украины за последние семь лет.

Однако в данном случае концентрация сил выглядит особенно серьезной, поскольку она сопровождается обвинениями в адрес Украины, столь же громкими, сколь и абсурдными.

У Путина, безусловно, есть веские причины отдать предпочтение военному наступлению. Прежде всего, ему предстоят выборы в Думу в сентябре, и его любимая избирательная тактика — спровоцировать небольшую победоносную войну.

Президент России — великий импровизатор, он любит перехватывать инициативу на международной арене. Для него это благоприятное время, так как с инаугурации президента Байдена прошло не так много времени, и Байден назначил еще относительно мало высших должностных лиц.

В условиях роста геополитической напряженности Соединенным Штатам необходимо предпринять шаги для сдерживания Путина. В последние дни официальные лица США активно ведут телефонные переговоры, и Джо Байден наконец позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Теперь он должен послать Путину четкий сигнал, потребовав от него прекратить агрессию против Украины.

Андерс Аслунд, nv.ua

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