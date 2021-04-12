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В Беларуси уникальное оборудование для онкобольных постоянно ломается

  • 12.04.2021, 17:14
  • 1,340
В Беларуси уникальное оборудование для онкобольных постоянно ломается
иллюстрационное фото

Без уникального диагностического оборудования остаются целые районы.

Минздрав на своем сайте официально отчитывается о том, какие поломки оборудования происходят в системе ведомства. Стоит отметить, что они случаются часто и без уникального диагностического оборудования остаются целые районы, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Сейчас аппараты КТ сломаны в четырех больницах, две из которых имеют онкологический профиль. Например, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова. Здесь же сломаны также аппарат МРТ и линейный ускоритель электронов. Это значит, что у больных раком стало меньше шансов пройти томографию, сделать МРТ и получить своевременную диагностику.

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