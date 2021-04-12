Ученые создали «умное окно» для защиты от солнца

Ученые создали «умное окно» для защиты от солнца3
- 12.04.2021, 17:25
Окно само меняется с прозрачного на мутное и может работать несколько дней без подзарядки.
Инженеры разработали «умное окно» с автономным питанием, которое поможет сэкономить на кондиционере. Как сообщает zn.ua, окно само становится мутным или прозрачным и может работать несколько дней без подзарядки.
Отмечается, что окно изменяет количество солнечного света, которое поступает в комнату. Для этого оно становится более непрозрачным, блокируя ультрафиолетовые лучи и инфракрасный свет. Окно также самостоятельно генерирует электричество с помощью механической энергии и лучистой энергии света.
Разработчики утверждают, что одним из главных преимуществ их изобретения является энергоэффективность. Летом солнечные лучи проникают в комнату и нагревают ее. Для охлаждения обычно используют кондиционер или вентилятор. Но справиться с этим может и само «умное окно» - оно просто не пропускает солнечные лучи в комнату и не дает ей нагреться.
Также такие окна помогут «закрыться» от улицы или сотрудников в офисе, изменить прозрачность окон одним нажатием кнопки. Смарт-окна, которые популярны сейчас, имеют несколько недостатков: высокий уровень матовости даже будучи в «прозрачном» состоянии и необходимость в относительно большом количестве энергии, чтобы переключаться между различными состояниями стекол.
Чтобы решить эту проблему, разработчики использовали жидкие кристаллы с полимерной дисперсией. Для питания окон использовали трибоэлектрический наногенератор — TENG.