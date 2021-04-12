Друг Путина Аркадий Ротенберг раскрыл свои активы в оккупированном Крыму 12.04.2021, 17:39

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Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму.

Олигарх из окружения главы Кремля Аркадий Ротенберг, который якобы является владельцем дворца Владимира Путина в Геленджике, уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами на южном берегу во временно оккупированном Крыму. Как сообщает sprotyv.info, об этом пишет российское издание «РБК» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Предприниматель является бенефициаром санаториев «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеля «Дача Рахманинов».

Все санатории, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма».

Ротенберг, как утверждает его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. В то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении, объясняет сейчас представитель бизнесмена.

Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах «министерства имущества и земельных ресурсов Крыма» летом 2018 года за 1,5 млрд руб. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн руб.

Во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП).

Впервые Аркадий Ротенберг признал, что инвестирует в санаторий «Ай-Петри», в январе этого года: в сюжете на канале «Россия 24» эту информацию озвучила представитель санатория. В том же сюжете Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, которому Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального посвятил фильм «Дворец для Путина». Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора».

Когда гостиничный бизнес в Крыму вошел в сферу интересов Ротенберга, в «Курортах Крыма» «была группа сторонних инвесторов», и бизнесмен стал одним из пайщиков ЗПИФ «Терс», рассказывает представитель бизнесмена, не называя партнеров Ротенберга по этому бизнесу. Сейчас идет переоформление документов, примерно к лету этот процесс закончится и Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов, продолжает собеседник РБК. По его словам, решение о том, будет ли Ротенберг также собственником санатория «Морской прибой», пока не принято.

Какая доля в санаториях сейчас принадлежит Ротенбергу, сколько он уже вложил в гостиничные комплексы и за сколько планирует выкупить доли партнеров, представитель бизнесмена не сообщил, сославшись на конфиденциальность сделок.

В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн руб., отмечает представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 млрд руб., работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения — более 6 млрд руб. — запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 га построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Проект застройки территории «Жемчужины» «власти Крыма» утвердили еще в декабре 2017 года, тогда планировалось, что УКИП за 1,2 млрд руб. построит здесь гостиничный комплекс со спа-центром.

УКИП, помимо санаториев в Крыму, выкупила также компанию «Крымтелеком», которой принадлежит оператор сотовой и фиксированной связи и объекты недвижимости. В собственности компании — 21,5 га земли, в том числе 4,3 га на берегу моря, на которых расположен санаторий в селе Песчаное в Бахчисарайском районе. В декабре 2018 года, когда «Крымтелеком» был выставлен на торги, представитель Ротенберга заявлял, что бизнесмен не интересуется покупкой компании. Этот актив не интересует и не интересовал Ротенберга, подтвердил и сейчас представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идут переговоры с членами ЗПИФ об единоличном владении бизнесменом санаториями без «Крымтелекома».

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