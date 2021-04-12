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Румас вошел в состав наблюдательного совета «Россельхозбанка»

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  • 12.04.2021, 18:05
  • 1,680
Румас вошел в состав наблюдательного совета «Россельхозбанка»
Сергей Румас
Фото: ctv.by

Экс-премьер обозначен как «представитель Российской Федерации».

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас вошел в состав наблюдательного совета «Россельхозбанка». Его имя появилось на сайте российского финансового учреждения. Румас обозначен как «представитель Российской Федерации». Возглавляет наблюдательный совет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Сергей Румас был премьер-министром Беларуси до июня 2020 года. Его сменил на этом посту Роман Головченко. В начале этого года появились слухи о том, что к нему появились претензии у силовиков. Румас отказывается комментировать подобную информацию. Последний месяц он находится в Украине. Недавно бывший премьер говорил, что решение о его назначении в набсовет «Россельхозбанка» не принято.

«Россельхозбанк» — один из крупнейших российских банков. Он специализируется на агропромышленном комплексе.

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