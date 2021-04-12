закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии блок ХДС/ХСС не договорился о едином кандидате на пост канцлера

  • 12.04.2021, 19:11
  • 1,388
В Германии блок ХДС/ХСС не договорился о едином кандидате на пост канцлера

Теперь продолжатся переговоры между обеими партиями, у которых в парламенте единая фракция.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не отказался от претензий на пост единого кандидата от блока ХДС/ХСС на выборах и предлагает провести голосование среди членов партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В понедельник президиум Христианско-демократического союза поддержал кандидатуру своего лидера Армина Лашета. После этого президиум Христианско-социального союза проголосовал за кандидатуру Зедера.

Теперь продолжатся переговоры между обеими партиями, у которых в парламенте единая фракция.

Зедер считает, что решение может быть принято на этой неделе. Он упомянул об опросах, в которых у него большое преимущество над Лашетом. "Вы не можете отделиться от большинства населения. Люди играют центральную роль", - сказал он.

Он также заявил, что важно прислушаться к мнению парламентских групп. "Но я думаю, что времени слишком мало, чтобы провести опрос участников", - отметил он, добавив, что в понедельник вечером проведет телефонный разговор с Лашетом.

Согласно информации BILD, решение относительно единой кандидатуры может принять специальный комитет, в который могут войти по пять представителей ХДС и ХСС. Однако, это предложение явно вызвало недовольство в партии Ангелы Меркель и пока неясно, как он будет сформирован.

Напомним, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина