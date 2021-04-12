Белоруска привилась «Спутником» и рассказала о впечатлениях 20 12.04.2021, 19:21

13,546

Девушка рассказала, как все проходило в процедурном кабинете и какие были «побочки».

В прошлый четверг в Минске началась добровольная вакцинация населения от коронавируса. Желающие привиться российским «Спутником V» или китайской Vero Cell заранее записывались на процедуру в свои поликлиники и, отстояв небольшую очередь, бесплатно получали заветный укол. Среди тех, кто оказался в числе первых привитых «Спутником», была и читательница onliner.by. Девушка рассказывает, как все проходило в процедурном кабинете и какие были «побочки» у первой в мире официально зарегистрированной вакцины.

В окружении переболели очень многие

Коронавирусом я не болела. Все мои анализы чисты, а антитела отрицательны. Но с каждым месяцем «ковид», как акула, сужал круги. И если в первую волну «короной» переболела только подруга-медработник (с учетом того, как все было организовано в марте-апреле 2020-го, не заболеть у нее не было шансов), то за прошлую осень и зиму ряды оставшихся без обоняния разрослись до пугающих размеров. Болели друзья, коллеги, родственники. К счастью, обошлось без смертей, но «корона» в полной мере проявила свою непредсказуемость: молодые и с виду здоровые порой по месяцу находились в больнице, привыкая к прон-позиции, а люди в возрасте за 60, да к тому же всю жизнь курившие, буквально недельку отлежав с температурой, еще две мучились исключительно из-за того, что из дома нельзя выходить.

фото: onliner.by

Помню, когда «корона» уже вовсю разгорелась и стало понятно, что по масштабам и последствиям это далеко не сезонный грипп, я мечтала о том, чтобы ученые поскорее изобрели вакцину-таблетку-процедуру, «отрубающую» коварный вирус, и мы вернулись в прежнюю жизнь — без смертей, которых не должно было случиться, и закрытых границ. Уже тогда я знала, что приму «антиковидную пилюлю», пусть это и будет определенным экспериментом над собой.

Я за прививки, науку и все, что может улучшить жизнь человечества. В «чипирование» не верю, 5G-вышки не сжигаю.

И вот момент настал: сначала Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, потом и другие страны начали одна за другой выпускать заявления о своем прорыве. Признаюсь, что к российскому изобретению я отнеслась скептически: что поделаешь, репутация есть репутация, и она бежит впереди любого государства. Поэтому мысли о том, чтобы уколоться «Спутником», даже не возникали. Довольно долго я рассчитывала на то, что у белорусов все-таки будет доступ к вакцине от Pfizer — пусть даже придется отстоять очередь и заплатить большие деньги.

фото: onliner.by

Но время шло, а американо-немецкая вакцина так и не становилась ближе. Плюс где-то в новостях услышала, что ее закупка в принципе пока не планируется: высокая цена и прочие сложности делают этот шаг нецелесообразным. Как это переводится на русский язык, все понимают. Стало понятно, что можно не надеяться даже на частные медцентры. В таком случае не остается ничего другого, у белоруса только два пути — «Спутник» или китайская вакцина.

С учетом того, что журнал Lancet назвал «Спутник» одной из самых эффективных и доступных вакцин, решено было остановиться на ней.

«Спутник» в плечо

Мне, как и другим, было назначено на 13 часов. Одежду — в гардероб, шею — под бесконтактный термометр, и вперед, в процедурный кабинет, где медработники уже ждали всех желающих вакцинироваться. Несмотря на то, что день первый и система, в общем-то, еще не отлажена, никакой нервозности и недовольств от людей в белых халатах: всем выдают анкету, которую необходимо заполнить, спрашивают о самочувствии. Позже, собрав анкеты, медики их перепроверяют и уточняют некоторые моменты, если человек по невнимательности забыл что-то указать.

фото: onliner.by

Очередь из желающих не сказать чтобы разношерстная — в основном люди за 50, преимущественно женщины. В ожидании вызова в кабинет «общество», которое поначалу старалось держаться друг от друга подальше, начинает обсуждать, как долго после прививки нельзя употреблять алкоголь. Большинство сходится во мнении, что три дня достаточно — вроде так по телевизору говорили. Решают, что ничего, срок нормальный.

И вдруг, когда разговоры уже улеглись, откуда-то слева возник мужской голос: «А я слышал, что пить нельзя сорок дней».

Озвученный срок «взрывает» воцарившееся было спокойствие: как сорок дней, кто это выдумал, откуда? Несмотря на то, что никто из присутствующих не выглядит как пьющий, озвученная когда-то российским вице-премьером информация возмущает собравшихся до глубины души: это ж надо, сорок дней — на носу дни рождения, юбилеи, отпуск… Обсудив эту цифру, люди решают, что трех дней хватит, а остальное — шутка.

Наконец нас начинают вызывать. Непосредственно в кабинете человек проводит буквально пару минут. Раз — и ты уже следующий.

фото: onliner.by

— Освобождаем плечо. Давайте лучше в левое уколем, а то после вакцинации рука может болеть, а вам еще работать, — предлагает медсестра. Послушно соглашаюсь (как выяснится позже — не зря).

— На ближайшие три дня отменяем праздники, юбилеи, посиделки с друзьями — весь алкоголь, — проводит инструктаж медработник, обрабатывая плечо. — После укола может повышаться температура, появляться слабость, головокружение. Реакция, как и полное ее отсутствие, это норма, каждый организм реагирует по-своему.

В железном лотке справа от меня уже лежат вскрытые ампулы — остались от тех, кого «чипировали» до меня. Читаю, что написано на этикетке: все по-русски, никаких иероглифов, значит, точно не «китаец». Прошу показать этикетку и от «своей» ампулы — 0,5 мл компонента №1, все в порядке. Заодно узнаю, чьего разлива вакцина: «Российская, белорусская пока уехала на проверку, ею еще не колем».

фото: onliner.by

Сам укол абсолютно безболезненный — медик так ловко ввела иголку, что я даже не почувствовала. А вот когда «Спутник» разлился по телу, стало больно. Еще через пару мгновений рука начала неметь, потом по ней побежали мурашки, затем стало снова просто больно. Впрочем, одеться это не мешает. Помутнения сознания тоже нет.

По шкале от нуля до БЦЖ — боль где-то на четверочку.

Температура, озноб, слабость

Первые часы после прививки самочувствие было настолько хорошим, что я даже раздумывала над тем, чтобы вечером пойти на тренировку. Но потом решила все же послушаться рекомендаций и ограничить физическую нагрузку, тем более что и рука по-прежнему болела. А так — никаких негативных проявлений, даже в сон не клонило.

Зато ближе к десяти часам вечера все пошло не так. Стало ломить кости, заболели все мышцы разом (будто после долгого-долгого перерыва дала им большую нагрузку), затуманило голову, начало подташнивать. Даже по квартире ходить было тяжело — пудовая голова, ослабевшие руки-ноги. Термометр под мышку — 37,5. Понятно.

И если боль в мышцах-костях — это мой обычный симптом при повышенной температуре, то «Спутник» добавил что-то новенькое, а именно — озноб. Согреться смогла только под двумя одеялами, да к тому же укутавшись в плюшевый халат. Зато спала настолько крепко, как уже давно не случалось. Кошмары не мучили.

Фото: sputnikvaccine.com

Проснувшись ночью в районе четырех часов, поняла, что мне уже легче — долой лишнее одеяло. Утро началось с измерения температуры — 37, жить и работать (благо удаленно) можно. Слабость сохранялась весь день, не хотелось производить никаких лишних движений. По-прежнему подташнивало. Пятницу просидела дома — самочувствие хоть и было лучше, чем накануне, но не настолько, чтобы куда-то выходить.

Ближе к ночи пятницы «Спутник» отпустил: температура вернулась в норму, прислушиваться к прочим сигналам уже не хотелось (а может, их и не было).

В субботу утром я проснулась абсолютно здоровой, бодрой и веселой.

Все проявления болезни как рукой сняло. Единственное неудобство — если приходилось интенсивно пройтись, то на лбу и шее выступала нетипичная испарина. А, и рука болела. Зато в месте, где был укол, не осталось даже красного пятнышка, однако, если прикасаться, чувствовался дискомфорт, как от синяка (только без него).

В воскресенье даже намеков на испарину не было. Место укола на ощупь определить по-прежнему можно было, но боль уже не такая. Через три недели, 29-го числа, надо идти в поликлинику за второй дозой. Потом, как обещали, врачи всем привившимся выдадут красивую цветную бумагу о прохождении вакцинации.

Не думаю, что «Спутник» станет моим пропуском в Европу и куда-либо в принципе. Да и цель была не в этом — хотелось избежать серьезных последствий в том случае, если заболею, а в идеале не заболеть. Но отмечу, что даже после первого укола мне морально стало легче находиться в магазине, кафе, в толпе. К тому же «побочка» от прививки не была страшной-ужасной (допускала, что может быть и хуже, хотя надеялась, что вообще обойдется). После окончания довольно длительного процесса «вживления» «Спутника» я обязательно пройду тест, чтобы понять, образовались ли в организме нужные антитела, или все было зря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».