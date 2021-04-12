Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это 11 12.04.2021, 19:33

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Владимир Зеленский

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент США «должен сделать больше», чтобы сдержать РФ и помочь положить конец конфликту на востоке Украины.

Соединенные штаты являются "хорошим другом" Украины, но президент США Джо Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец конфликту на востоке страны. Об этом журналистам CNN во время визита на Донбасс 8 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для вступления страны в НАТО.

Если США видят Украину в Североатлантическом альянсе, то "они должны сказать это прямо и сделать это, не словами", подчеркнул Зеленский.

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