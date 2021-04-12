Немецкие «Зеленые» призвали остановить «Северный поток-2» 12.04.2021, 20:07

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Немецкая партия призвала правительство ФРГ принять жесткие меры против РФ.

Немецкая партия "Зеленые" призвала правительство ФРГ принять "жесткие" меры против России из-за эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", заявил сопредседатель партии Роберт Хабек.

По итогам заседания федерального правления партии в понедельник Хабек заявил, что партия призывает федеральное правительство "называть вещи своими именами".

"Россия обостряет этот конфликт, в соответствии с этим необходимо реализовывать жесткие меры против России", - заявил он на пресс-конференции, пояснив, что имеет в виду персональные санкции против участников конфликта и окружения российского президента.

Зеленые традиционно выступают против проекта "Северный поток — 2", и в связи с обострением ситуации в украинском конфликте партия вновь призвала отказаться от него.

"Северный поток — 2" нельзя строить дальше, когда мы видим, что конфликт обостряется. (Необходимо принимать) меры, направленные против конкретных людей, а "Северный поток — 2", как ошибочный трубопровод, который нам не нужен и раскалывает Европу, не строить дальше", - заявил Хабек.

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