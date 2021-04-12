ВОЗ: В мире число COVID-заражений растет седьмую неделю подряд
- 12.04.2021, 20:48
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Рост смертности от коронавирусной инфекции на планете наблюдается четвертую неделю подряд.
Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире увеличивается седьмую неделю подряд, а смертность растет четвертую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает korrespondent.net.
"В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев (заболевания, - ред.) и четвертую неделю подряд - рост смертности", - сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве в понедельник, 12 апреля.
Он отметил, что значительный рост заболеваемости зафиксирован в ряде стране Азии и на Ближнем Востоке.
И число случаев инфицирования, подчеркнул Гебрейесус, увеличивается несмотря на то, что сделано уже свыше 780 млн COVID-прививок. Исходя из этого, указал глава ВОЗ, следует продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией. В частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, мыть руки, проветривать помещения, делать COVID-тестирования и изолировать инфицированных.
"ВОЗ не хочет бесконечных локдаунов… Пандемия COVID-19 еще далеко не закончена, но у нас есть много поводов для оптимизма", - подчеркнул Гебрейесус, отметив, что снижение заболеваемости и смертности в начале года говорит о том, то "вирус может быть остановлен".