закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 23:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитрий Кулеба: Мне процесс консультаций ТКГ в Минске кажется театром абсурда

  • 12.04.2021, 22:38
  • 1,050
Дмитрий Кулеба: Мне процесс консультаций ТКГ в Минске кажется театром абсурда
Фото: Reuters

Глава МИД Украины заявил, что минский процесс загнан в болото.

Единственной надежной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью испанскому информационному агентству EFE.

«Со стратегической точки зрения, единственной надежной гарантией безопасности в Европе и на более широком евроатлантическом пространстве является вступление всех демократий региона в альянс НАТО. Украина и является такой демократией в регионе, которая, к сожалению, граничит на северо-востоке с глубоко недемократическими странами. Здесь я должен упомянуть и Россию, и, к сожалению, также Беларусь», — сказал Кулеба, передает БелаПАН.

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, министр подверг критике нынешний характер переговоров в трехсторонней контактной группе: «Мне процесс консультаций ТКГ в Минске кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят по кругу… Россия завела минский процесс в болото. Украина и ОБСЕ, напротив, всегда стремились быть конструктивными и найти выход из глухого угла».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина