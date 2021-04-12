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Мнение: Давайте устроим республиканскую забастовку с 1 мая

  • 12.04.2021, 22:54
Мнение: Давайте устроим республиканскую забастовку с 1 мая
иллюстрационное Фото: tut.by/reuters

В результате двухнедельной национальной забастовки народ Беларуси сможет вернуть себе свободу.

– С помощью национальной забастовки наша страна может освободиться от долгой бандитской тирании, от лукашистов, - делится мнением читатель телеграм-канала «Баста!»

Особенность большевистской тирании, полностью унаследованной режимом лукашенко - считать людей только за средство для осуществления прихотей незаконной власти. С помощью народа большевики стремились завоевать весь мир, не считаясь с потерями, ради своей цели они уничтожали своих же граждан в подвалах НКВД и во рвах Куропат.

Теперь, ради наслаждения властью, богатством и вседозволенностью, тираны, и их чекисты, готовы пытать и убивать мирных граждан, чтобы запугать их и превратить в безмолвных рабов.

Но мы не рабы, мы не готовы работать за миску супа, у нас свобода в крови.

Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе.

Раз и навсегда мы должны утвердить принцип, что власть принадлежит самим гражданам, а не каким-то проходимцам, обманом и насилием её захватившим. Только мы, народ Беларуси, вольны решать в каком объеме, на какой срок и кого из представителей наделить той самой властью, носителем которой мы являемся согласно Конституции.

Начиная с 1 Мая и в течение последующих 2 недель национальной забастовки мы можем избавится от Лукашеску и его подельников.

У нас есть шанс жить в свободной стране с работающей Конституцией, в стране где существует главенство закона.

Наши требования просты:

- Свободу всем политзаключенным

- Свободу слова

- Свободу мирных собраний и митингов

- Справедливое расследование и привлечение к ответственности всех лиц, нарушивших закон

- Новые выборы президента

Давайте устроим республиканскую забастовку с 1 мая!

Только вместе мы - сила!

Только вместе мы победим!

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