Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили войска РФ на границах Украины 13.04.2021, 7:39

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Вопрос был поднят и на встрече Блинкена с министром иностранных дел Италии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягивание российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию аннексированного РФ полуострова Крым, сообщает dw.com.

"Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное стягивание войск и продолжающуюся агрессию вдоль украинских границ", - указал глава Госдепа по итогам телефонной беседы в понедельник, 12 апреля.

Этот вопрос был поднят и на встрече Блинкена с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Вашингтоне. Стороны подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщил Госдепартамент.

Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию со стороны РФ. Соединенные Штаты являются "хорошим другом" Украины, однако нынешний глава Белого дома Джозеф Байден "должен делать больше" для сдерживания России и помощи в окончании конфликта на востоке Украины, заявил Зеленский американскому телеканалу CNN. Речь идет о поставках вооружений, финансовой помощи и поддержке стремлений Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, объяснил он. Если Вашингтон "видит Украину в НАТО", он "должен сказать об этом напрямую", добавил украинский президент.

Сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

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