Создан чип, который распознает COVID-19 до появления первых симптомов 13.04.2021, 7:44

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Идея появилась после вспышки коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт».

Американские ученые из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) создали микрочип, который может обнаружить COVID-19 еще до появления первых симптомов.

Полковник в отставке Мэтт Хепберн, армейский врач-инфекционист, показал команде 60 Minutes имплант. Он наполнен гелем, который непрерывно тестирует кровь на наличие коронавируса. В случае выявления вируса, он издаст сигнал.

Хепберн рассказал, что исследователям пришла в голову идея подобной разработки после случая на борту авианосца «Теодор Рузвельт», где в марте 2020 года произошла вспышка коронавируса — за несколько дней заразился 1271 член экипажа.

Правда, насколько популярным это решение будет среди американских военных, сказать сложно. В феврале NYT сообщала, что треть военнослужащих отказались от вакцинации, опасаясь, что вакцина содержит микрочип, предназначенный для слежки за людьми. Так же некоторые из них верили, что она навсегда отключит иммунную систему организма или что это какая-то форма контроля государством над людьми.

В Пентагоне пока не сообщали о планируемых просветительских и объяснительных работах с персоналом, отметив лишь, что не планируют ни за кем следить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».