Лукашенко считают «сбитым летчиком» до 80% силовиков Беларуси 8 13.04.2021, 8:17

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фото: tut.by

Узурпатор обанкротился как управленец.

От 50% до 80% сотрудников белорусских силовых служб считают, что Лукашенко является «сбитым летчиком» и у него нет перспектив в политике. Он «обанкротился как управленец». Об этом YouTube-каналу «Страна для жизни» заявил экс-сотрудник МИД Беларуси Валерий Ковалевский.

Экс-дипломат, среди прочего, заявил, что узурпатор дискредитирует силовиков, поскольку заставляет их выполнять незаконные приказы. Кроме того, большинство силовиков считает, что Лукашенко утратил свою политическую силу.

«Настроения (у силовиков) такие, что от 50 до 80 процентов считают Лукашенко «сбитым летчиком». Они не считают его перспективным политиком. Они считают, что он обанкротился как управленец», - заявил Ковалевский.

Он пояснил, что сотрудники силовых ведомств «привыкли к той системе, в которой они выросли и получили профессиональное образование, навыки». Именно из-за этого они продолжают выполнять приказы и не могут мгновенно перейти к «самостоятельному мышлению и выбору».

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