«За две недели мы можем освободить Беларусь, оставшись дома» 3 13.04.2021, 8:24

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фото: ТАСС

Белорусы призывают к забастовке с 1 мая.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих подписчиков:

— Небывалый с гитлеровских времен размах террора лишает иллюзий: диктатура не оставит нас в покое даже в собственных дворах и домах.

Пять месяцев прошло с момента, когда до смерти избили Романа Бондаренко.

Помните слова Ромки? «Я ВЫХОЖУ» - эти слова простые, но они имеют большой смысл для каждого белоруса. Это слова нашей свободы! Эти слова - последнее, что сказал Ромка, перед тем как его убили....

Почти каждый день каратели вламываются в квартиры с помощью дрелей и ломов. Как бы страшно ни было противостоять бандитам, укравшим выборы и учинившим террор, жить при бандитизме гораздо, гораздо страшнее!

Бандиты вооружены и бесчеловечны, но их мало. Нас, людей, кто требует возвращения закона, выборов и гражданских прав, – подавляющее большинство. Мы остановим строительство концлагеря размером со страну.

Остановим террор и геноцид беларуского народа!

Все в наших руках, за две недели мы можем освободить Беларусь, оставшись дома.

С 1 мая - всеобщая республиканская забастовка!

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