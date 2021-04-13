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Кибератака на центрифуги

  • Вадих Эль-Хайек, «Новая газета»
  • 13.04.2021, 9:03
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Кибератака на центрифуги

Операция Израиля против иранского ядерного объекта оказалась сильной пощечиной Кремлю.

Горячая новость с фронтов гибридной войны Израиля с Ираном: на рассвете в воскресенье в результате кибератаки выведен из строя иранский ядерный объект на полигоне в Натанзе к югу от Тегерана. Новенькие, с иголочки, центрифуги для производства обогащенного урана в субботу были торжественно, в прямом эфире запущены президентом Ирана Хасаном Роухани. А в воскресенье в результате внешнего вмешательства на энергосистемах ядерного объекта произошел взрыв.

Иран официально обвинил Израиль в нападении на ядерный объект в Натанзе. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в эфире государственного канала, подчеркнул, что сейчас для страны особенно важно «не попадаться в ловушку, расставленную Израилем»: «Израильтяне хотят отомстить, потому что мы добились прогресса в снятии санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы им отомстим. <…> Враг ошибается, если думает, что инцидент ослабит наши позиции на ядерных переговорах в Вене. <…> Cаботаж в Натанзе укрепит позиции Тегерана на переговорах».

Фоном для атаки на ядерный объект в Натанзе стали недавние переговоры в Вене между Ираном и Соединенными Штатами в рамках возобновления ядерной сделки 2015 года, от которой США отказались при администрации Трампа в 2018 году, а в 2020 году уже и Иран заявил о том, что не намерен соблюдать условия сделки. Администрация Байдена вновь вернулась к переговорам с Ираном, подкрепляя этот диалог обещаниями снять санкции.

В рамках ядерной сделки Ирану разрешалось выпускать и хранить ограниченное количество обогащенного урана для производства топлива для электростанций. Однако Израиль трактовал запуск новых центрифуг как нарушение сделки, поскольку мощности объекта в Натанзе позволяли обогащать уран до такой степени, что он мог бы использоваться и в качестве заряда для ядерных боеголовок.

Неоднократно в течение последних дней израильтяне заявляли, что Иран собирается нарушить сделку. И в конце концов центрифуга не проработала и суток.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех заявил, что «Иран оставляет за собой право принять меры против виновных»: «Осуждая этот подлый шаг, Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии [МАГАТЭ] боролись с этим ядерным терроризмом».

МАГАТЭ со своей стороны сообщило, что ему известно об инциденте, однако никаких комментариев не последовало.

В интересной ситуации окажется, по всей видимости, глава МИД России Сергей Лавров, чей официальный визит в Иран начинается во вторник. В качестве предметов для обсуждения в ходе визита обозначены «ситуация в регионе», ядерная сделка и подписание ирано-российского договора о сотрудничестве. Недавно в России побывала с официальным визитом делегация ливанской «Хезболлы», а это — вооруженная шиитская стража Ирана прямо на пороге Израиля, у самой израильской границы. При этом главная цель «Хезболлы», как это следует из ее уставных документов, — уничтожение израильского государства. После возвращения делегации из Москвы в иранских СМИ муссировалась тема открытия представительства боевой группировки в Москве. Москва эти спекуляции никак не поддержала, однако дипломатический посыл Тегерана тут ясен: Иран в не самые простые для себя времена пытается прислониться к России. Но у России свои планы в регионе, в которые, очевидно, не входит поддержка врагов Израиля.

Официальный Израиль никак не комментирует происшествие в Натанзе, однако израильские СМИ, в том числе и государственные, ликуют, сообщая со ссылками на «Моссад», что случившееся было именно результатом израильской кибератаки.

Атака в Натанзе — отнюдь не первый случай, когда Израиль бьет по ядерным объектам враждебных ему стран. В июле 2020 года полигон в Натанзе уже подвергался израильской кибератаке. А в ноябре 2020 года «Моссад» ликвидировал ведущего иранского ученого-ядерщика и офицера «Корпуса стражей исламской революции» Мохсена Фахризаде. Его убили на территории Ирана, используя частями ввезенный в страну пулемет. Израильтяне и не думали скрывать собственную причастность к этому убийству, о нем даже в газетах писали. Мохсена Фахризаде выслеживала группа из более чем 20 агентов, включая израильских и иранских граждан. Слежка продолжалась 8 месяцев, после чего физику была устроена засада.

Он стал уже пятым ученым из иранской ядерной программы, которого убили за последние десять лет. Разведывательные возможности Израиля велики, в заграничных спецоперациях он не привык ни на кого оглядываться и действует дерзко.

Весь мир узнал об этом еще в 1981 году, когда израильская авиация уничтожила ядерный реактор «Осирак». Удар нанесли восемь истребителей F-16 в сопровождении шести F-15. Иракские ВВС в тот момент были увлечены войной с Ираном, к тому же Иран незадолго до этого нанес крупный авиаудар, который вывел из строя большое количество иракских самолетов. Пользуясь случаем, израильтяне, тяжело нагруженные топливом, пролетели над Иорданией и Саудовской Аравией и не были замечены иракской ПВО до самого нападения. Разбив цель, израильтяне не понесли потерь, зато со стороны Ирака погибли десять солдат и один французский инженер.

В отношении Ирана такая операция была бы практически невозможна — из-за большого расстояния, которое потребовало бы дозаправки в воздухе, что, в свою очередь, повышало бы риск потери самолетов. К тому же открытый, не виртуальный акт агрессии мог бы вызвать полномасштабную войну с Израилем как на ливанском, так и на сирийском фронтах. Но на дворе XXI век, а на войне по-прежнему все средства хороши.

Вадих Эль-Хайек, «Новая газета»

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