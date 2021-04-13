В Брестской области женщина более ста раз обманывала доверчивых людей 1 13.04.2021, 9:12

Дама уговаривала людей покупать для нее дорогие вещи в кредит.

В Брестской области управление Следственного комитета расследует дело о мошенничестве, в котором более сотни эпизодов. Фигурантка дела – 47-летняя женщина, которая нигде не работает. Она умудрилась обмануть сто с лишним человек.

-С января 2019 года по декабрь 2020 года подыскивала знакомых и малообеспеченных граждан, которым предлагала за вознаграждение приобрести для нее в салонах сотовой связи и иных торговых объектах дорогостоящее оборудование с рассрочкой платежа либо в кредит, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Покупали люди для мошенницы мобильные телефоны, смарт-часы, игровые приставки, телевизоры, стиральную машину. Разумеется, она клятвенно обещала, что погашать кредиты будет сама. И разумеется, даже не собиралась этого делать. Все купленные вещи она продавала, деньги тратила по своему усмотрению. Следствие установило более ста эпизодов. Банки, в которых оформлялись кредиты, понесли ущерб более чем на 500 тысяч рублей.

Раньше женщину два раза судили за кражи, теперь ее действия расцениваются как мошенничество в особо крупном размере.

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