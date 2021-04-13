Часики тикают: для Лукашенко приближается развязка 13.04.2021, 9:22

фото: reuters

Время работает на тех, кто выступает на стороне будущего.

В своем комментарии специально для dw.com издатель белорусского интернет-журнала 34mag.net Антон Кашликов рассуждает о том, на кого в Беларуси сейчас работает время и сколько еще ждать перемен:

—Скоро год с момента объявления в Беларуси президентских выборов.

Нам всем хочется, чтобы счастливая развязка случилась побыстрее, но у истории (а мы сейчас проживаем, безусловно, исторический момент) нет понятия ускоренной перемотки.

Режим, выбравший тактику "день простоять, да ночь продержаться", делает ставку на насилие, помноженное на время. Как будто каждый новый арест и каждый новый день отдаляют их от страшных для них августовских картинок с сотнями тысяч на улицах. Но вопрос: к чему приближает? За прошедшие месяцы, кажется, всем стало очевидно, что заболтать, затянуть и в конце концов "перевернуть страницу" не получится.

Никто не забыт, ничто не забыто - к слову, эта фраза про погибших в Великой Отечественной имела и скрытый подтекст, отсылая к жертвам сталинского террора. Развязать террор против своего народа - худшее, что режим мог придумать. Такое не простит даже самая миролюбивая нация. Они делают вид, что все контролируют, но каждый новый фильм на ОНТ, каждое новое заявление об уголовном деле, каждый слив с той стороны подтверждают обратное. Там нет никакого плана, кроме террора, и никакой стратегии, кроме "потом как-нибудь разберемся".

Обе стороны хотят взять друг друга измором. Режим надеется, что у народа истощатся силы и вера в себя. Народ справедливо предполагает, что у режима закончатся деньги. Даже ябатьки (те из них, которые способны на незамысловатые логические заключения) уже чувствуют, что ничто не вечно под красно-зеленой луной.

Целая страна, замершая в подвешенном состоянии, в крайне неудобной позе. В ожидании кульминации и развязки. Так вот, к чему нас приближает каждый новый прожитый день? За эти месяцы было написано много умных колонок, высказано немало точных наблюдений и подходящих метафор. Но главной из них мне кажется образ, в котором ситуация в Беларуси представляется сражением, где прошлое изо всех сил не хочет уступать будущему. В этом можно увидеть что-то язычески-наивное, но в подобном противостоянии всегда известен победитель.

Поэтому, как бы не упиралась дырявая система, время работает на тех, кто выступает на стороне будущего. Главное, не тратить его впустую.

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