Ученые воссоздали облик зверя, жившего среди динозавров 74 миллиона лет назад 13.04.2021, 10:30

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иллюстрация: Reuters

Древнее существо было травоядным.

Палеонтологи обнаружили часть окаменелой челюсти существа с пятью зубами в чилийской Патагонии.

Об этом пишет Daily Mail.

Древний зверь, похожей на скунса, был травоядным и жил около 72–74 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде, что делает его современником динозавров.

Открытие доказывает, что млекопитающие бродили по территории, известной сегодня как Южная Америка, намного раньше, чем считалось ранее.

По словам палеонтолога из Чилийского университета Серджио Сото, такие открытия имеют решающее значение для решения эволюционной загадки группы давно вымерших ранних млекопитающих.

"Мы находим вещи, которые не ожидали найти, и которые помогут нам ответить на многие вопросы, которые у нас были в течение долгого времени о динозаврах, млекопитающих и других группах", - отметил ученый.

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