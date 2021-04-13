Медики назвали ежедневный продукт, отказ от которого значительно увеличит продолжительность жизни 11 13.04.2021, 9:37

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Лучше употреблять его не чаще двух-трех раз в год.

Медики считают, что хлеб – это самый вредный продукт, который нужно исключить из рациона и ничем его не заменять. В хлебе содержится большое количество углеводов, тем самым он наносит даже больший вред, чем сахар, пишет lenta.ua.

Дело в том, что количество углеводов в хлебе намного превышает необходимую человеку норму. Чтобы «отработать» один съеденный кусочек хлеба, нужно час пахать в тренажерном зале. К тому же, уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Это значит, что хлеб более вреден человеку, чем сахар.

«Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», – считает диетолог Алексей Ковальков. Он также призвал полностью исключить хлеб из своего рациона либо употреблять его крайне редко – не чаще двух-трех раз в год.

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