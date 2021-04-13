Лавров занервничал из-за поставок Турцией в Украину ударных дронов Bayraktar 11 13.04.2021, 9:43

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Турецкие власти проигнорировали заявление главы МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников Bayraktar, в котором "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает liga.net.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, – Турция одна из них – настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", – сказал министр.

О каких именно "воинствующих заявлениях" со стороны Украины идет речь, Лавров не уточнил и не привел ни одного примера.

Турецкие власти пока никак не отреагировали на заявление Лаврова.

В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомча прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.

27 января 2021 года сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.

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