Брат Андрей из Молодечно: Наши бабушки сохранили для нас веру, как зерно, до времени свободы 2 13.04.2021, 9:51

Брат Андрей в костеле святого отца Пио из Пьетрельчины. Молодечно, Беларусь. 11 апреля 2021 года.

Фото: АВ / Белсат

Мессы на белорусском языке — одна из форм служения Католического костела делу возрождения Беларуси.

30 лет назад в Беларуси возродились структуры Католической церкви, были разрешены богослужения, здания начали возвращать верующим. Старые костелы для нас – нормальное дело, но почему сейчас в основном русскоязычной и православно-атеистической стране строят новые костелы, где богослужения проводят по-белорусски? «Белсат» расспросил ксендза Андрея из костела св. Пио в Молодечно.

До советского периода в Молодечно были храмы св. Юзефы и св. Пио: на месте одного сейчас стоит суд, а на месте другого – станкостроительный завод. Когда католикам разрешили богослужения, верующие решили восстанавливать костелы, пусть и на новых местах.

Фото: АВ / Белсат

Костел св. Пио строят монахи (священники и братья) из ордена меньших братьев капуцинов – сторонники бедности и простоты.

«Костел новый, но его история уходит глубоко в прошлое. В начале ХХ века в Молодечно уже существовал приход св. Казимира. Насколько мне известно, это был гарнизонный костел, то есть военный костел в польской воинской части.

Фото: АВ / Белсат

Когда тот храм был разрушен, то долгое время в Молодечно костелов совсем не было. В 1993 году был построен костел св. Юзефы, а на данный момент в городе два римско-католических прихода и один греко-католический. Наш приход св. Казимира был возрожден в 2003 году, а через год началась стройка костела, которая тянется до сегодняшнего дня», – рассказал брат Андрей.

Брат Андрей в костеле святого отца Пио из Пьетрельчины. Молодечно, Беларусь. 11 апреля 2021 года.

Фото: АВ / Белсат

Развитие прихода также зависело от нового храма. Наш собеседник вспомнил, что для многих посещать богослужения в палатке или в маленькой часовенке было сложно, а с новым зданием количество прихожан значительно увеличилось:

«Кроме такого бытового обстоятельства, чтобы просто разместить людей, в церкви могут найти свое место люди разных возрастов. Ведь есть определенная дифференциация в том, как мы работаем.

Брат Андрей в костеле святого отца Пио из Пьетрельчины. Молодечно, Беларусь. 11 апреля 2021 года.

Фото: АВ / Белсат

Мы по-разному разговариваем с пенсионерами, пережившими тяжелые советские времена. Есть такая категория наших братьев и сестер, как семейные люди, которые воспитывают детей – у них свои специфические потребности и им тоже нужно идти навстречу. Потом молодежь, подростки, дети, которые также имеют занятия по религии.

Хотя костел и кажется монолитной структурой, но внутри него большое разнообразие сообществ».

Фото: АВ / Белсат

Фото: АВ / Белсат

Так, в приходе есть много общин, среди которых – Легион Марии, апостольское движение, для участников которого призванием стала поддержка одиноких. Францисканское сообщество мирян объединяет людей, которые не стали монахами, но разделяют их ценности.

Брат Андрей признался, что свой «стартовый пакет» веры получил в семье, где сохраняли определенные традиции. Такая история присуща, наверное, многим белорусским семьям: «Вера хранилась даже под запретом, несмотря на те гонения, которые чинились и против обычных верующих, и против духовенства.

Фото: АВ / Белсат

Бабушки и дедушки наши сохраняли эту веру как могли, как умели. И старались сохранить какое-то зерно, чтобы потом было с чего начинать, когда придет время свободы.

Эта вера была очень простой и вместе с тем очень героической. В течение последних 30 лет костел получил образованных священников, многие из них получали образование за рубежом, возобновились некоторые образовательные учреждения в Беларуси. И мы пользуемся сегодня языком, который доступен человеку XXI века. Вера сейчас базируется не только на эмоциях, а лучше обоснована для современного человека».

Фото: АВ / Белсат

Фото: АВ / Белсат

Фото: АВ / Белсат

Свой путь брат Андрей начал под впечатлением от встречи со священником Владиславом Чернявским из Вишнево, что на Воложинщине, который много сделал для распространения белорусского языка: «Этот священник крестил меня, венчал моих родителей. Я, когда сам стал более сознательным, стал к нему ездить, потому что он был единственный на всю околицу, кто проводил богослужения на белорусском языке. И я увлекся и хотел быть примерно таким священником, как Чернявский».

Богослужения на белорусском языке брат Андрей считает одной из форм служения Беларуси: «Костел говорит с верующими на языке страны, где они живут. К сожалению, белорусский язык сегодня в сложных условиях. Поэтому помимо объявления хорошей новости о вечной жизни человеку, провозглашения более гармоничной жизни с другими людьми, помимо этих основных даров и предложений обществу, церковь имеет и такую миссию: развитие белорусского языка».

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