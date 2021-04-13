От коронавируса будут прививать на Комаровке и в ЦУМе? 2 13.04.2021, 9:57

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Минские медики рассматривают разные варианты.

В Минске продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» (Россия) и Vero cell (КНР). Так, каждый день в одной поликлинике вакцинируют более 100 человек, а в другой – свыше 200. С поступлением новых партий вакцин, выпуск которых обеспечит «Белмедпрепараты», ожидается, что число людей, которые придут на прививку в государственные поликлиники, увеличится в разы. Агентство «Минск-Новости» выяснило, где могут прививать новеньких.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й поликлиники Советского района Вадим Костюков говорт:

— Рассматриваем разные варианты: Комаровский рынок, ЦУМ и другие, в которых имеются здравпункты. Берем в расчет и торговые центры. Сейчас жителям столицы непривычно будет узнать, что прививать от коронавирусной инфекции будут не только в учреждениях здравоохранения, но и на площадях торговых объектов. Тем не менее это правда. За рубежом под временные прививочные пункты спортивные залы отдают.

Главный врач 21-й поликлиники (Заводской район) Наталья Мысливчик говорит об аналогичных решениях:

— Мы предвидим эту ситуацию и понимаем, что несколько поликлиник, к примеру, в нашем Заводском районе, не смогут справиться с большим потоком пациентов, которых необходимо вакцинировать. Поэтому сейчас работаем на перспективу. Есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они представят площади для организации прививочных пунктов. Все как надо сделаем — с учетом всех требований санитарно-эпидемиологической службы. И тогда сможем прививать довольно большое количество людей в день.

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