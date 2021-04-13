закрыть
13 апреля 2021, вторник, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

От коронавируса будут прививать на Комаровке и в ЦУМе?

2
  • 13.04.2021, 9:57
  • 1,458
От коронавируса будут прививать на Комаровке и в ЦУМе?

Минские медики рассматривают разные варианты.

В Минске продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» (Россия) и Vero cell (КНР). Так, каждый день в одной поликлинике вакцинируют более 100 человек, а в другой – свыше 200. С поступлением новых партий вакцин, выпуск которых обеспечит «Белмедпрепараты», ожидается, что число людей, которые придут на прививку в государственные поликлиники, увеличится в разы. Агентство «Минск-Новости» выяснило, где могут прививать новеньких.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й поликлиники Советского района Вадим Костюков говорт:

— Рассматриваем разные варианты: Комаровский рынок, ЦУМ и другие, в которых имеются здравпункты. Берем в расчет и торговые центры. Сейчас жителям столицы непривычно будет узнать, что прививать от коронавирусной инфекции будут не только в учреждениях здравоохранения, но и на площадях торговых объектов. Тем не менее это правда. За рубежом под временные прививочные пункты спортивные залы отдают.

Главный врач 21-й поликлиники (Заводской район) Наталья Мысливчик говорит об аналогичных решениях:

— Мы предвидим эту ситуацию и понимаем, что несколько поликлиник, к примеру, в нашем Заводском районе, не смогут справиться с большим потоком пациентов, которых необходимо вакцинировать. Поэтому сейчас работаем на перспективу. Есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они представят площади для организации прививочных пунктов. Все как надо сделаем — с учетом всех требований санитарно-эпидемиологической службы. И тогда сможем прививать довольно большое количество людей в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина