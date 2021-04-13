Загульба 2 13.04.2021, 9:59

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фото: jetphotos.net

Встретят хорошо, но денег не дадут.

Визит Лукашенко в Азербайджан планировался давно. Но вот ряд обстоятельств могут сделать этот визит не особо удачным. Азербайджан все сильнее входит в сферу влияния и интересов Турции. А 12 апреля Россия решила показать Турции «кузькину мать»: приостановила авиасообщение с Турцией, не особо скрывая, что причина – не только ковид, пишет телегам-канал «Люстэрка ўлады».

Уж слишком неприлично хорошо (с точки зрения официальной Москвы) поговорили Зеленский с Эрдоганом! И тоже 12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии парка трофеев карабахского столкновения потребовал от Еревана объяснить, откуда у армянских войск и ополчения во время конфликта появились ракеты «Искандер-М»? Понятно, что вопрос этот на самом деле к Москве.

А Беларусь – давний поставщик оружия Азербайджану. И не прочь нарастить поставки. Чем озадачили осенью посла Равкова.

Как бы то ни было, на переговорах в Загульбе (так называется официальная резиденция Алиева) Лукашенко попросит исправить торговое сальдо и, почти точно, запросит денег. И не получит их, поскольку финансовое положение Азербайджана после спада нефтяных цен год назад стало неблестящим. И хоть Алиев и поздравил Лукашенко уже 10 августа 2020 года, преувеличивать значение этого факта не стоит. Да… И новых мемов ждем!

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