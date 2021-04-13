закрыть
13 апреля 2021, вторник, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько долгов насобирал белорусский АПК

  • 13.04.2021, 10:14
  • 1,592
Стало известно, сколько долгов насобирал белорусский АПК

Основную массу валютных кредитов в банках взяли предприятия по производству продуктов питания.

Власти разобрали по полочкам размеры кредитов организаций агропромышленного комплекса. Ранее эта информация в таком виде не публиковалась, пишет сайт banki24.by.

АПК Беларуси включают две основные составляющие. Во-первых, это предприятия непосредственно сельского хозяйства, которые заняты выращивание растений и животных. Во-вторых, это предприятия по производству продуктов питания и напитков.

На 1 марта 2021-го задолженность всего АПК страны по рублевым кредитам составила 5,433 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) она выросла на 21,3%.

Задолженность по кредитам бывает краткосрочной и долгосрочной. В первом случае организации АПК набрали 2,527 млрд BYN, во втором — 2,906 млрд BYN. Краткосрочные обязательства выросли за 12 месяцев на 39,4%, долгосрочные — на 9%.

Как по краткосрочным, так по долгосрочным кредитам лидировали предприятия, которые занимаются производством продуктов питания. Объем долга пищевиков по краткосрочным рублевым линиям составил 1,661 млрд BYN, по долгосрочным — 1,245 млрд BYN.

Интересно, что если долг по долгосрочным кредитам пищевиков в «зайчиках» почти не изменился за год, то по краткосрочным подскочил на 53,8%. По времени бурный долгов совпал с острой фазой кризиса после выборов 2020 года. Не исключено, что так банки восполняли отрасли дефицит оборотных средств.

В структуре кредитов АПК валютные кредиты занимают относительно скромное место. Их доля на 1 марта достигла немногим более четверти — 25,7% (против 74,3% по рублевым).

В пересчете на доллары объем валютных кредитов составил 722,5 млн USD в эквиваленте. За скользящий год остаток задолженности усох на 19%.

На долю валютных кредитов АПК в долларах к 1 марта пришлось 205,8 млн USD, в евро — 253 млн EUR, в российских рублях — 15,282 млрд RUB. За 12 месяцев состоялось значительное сокращение задолженности в евро (на 46,6%), но ощутимо вырос долг в «деревянных» (на 28,3%).

Видимо, это связано с закрытием лимитов иностранных банков на Беларусь, о котором в прошлом году неоднократно говорили чиновники. Поддержать белорусов решились российские банки. Да и то в итоге может оказаться, что рост задолженности в российских рублях обусловлен падением покупательской способности этой валюты после девальвации.

Основную массу валютных кредитов в банках взяли предприятия по производству продуктов питания. На их долю вышло почти ¾ (около 72,9%) от общего объема валютной задолженности АПК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина