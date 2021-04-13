Стало известно, сколько долгов насобирал белорусский АПК 13.04.2021, 10:14

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Основную массу валютных кредитов в банках взяли предприятия по производству продуктов питания.

Власти разобрали по полочкам размеры кредитов организаций агропромышленного комплекса. Ранее эта информация в таком виде не публиковалась, пишет сайт banki24.by.

АПК Беларуси включают две основные составляющие. Во-первых, это предприятия непосредственно сельского хозяйства, которые заняты выращивание растений и животных. Во-вторых, это предприятия по производству продуктов питания и напитков.

На 1 марта 2021-го задолженность всего АПК страны по рублевым кредитам составила 5,433 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) она выросла на 21,3%.

Задолженность по кредитам бывает краткосрочной и долгосрочной. В первом случае организации АПК набрали 2,527 млрд BYN, во втором — 2,906 млрд BYN. Краткосрочные обязательства выросли за 12 месяцев на 39,4%, долгосрочные — на 9%.

Как по краткосрочным, так по долгосрочным кредитам лидировали предприятия, которые занимаются производством продуктов питания. Объем долга пищевиков по краткосрочным рублевым линиям составил 1,661 млрд BYN, по долгосрочным — 1,245 млрд BYN.

Интересно, что если долг по долгосрочным кредитам пищевиков в «зайчиках» почти не изменился за год, то по краткосрочным подскочил на 53,8%. По времени бурный долгов совпал с острой фазой кризиса после выборов 2020 года. Не исключено, что так банки восполняли отрасли дефицит оборотных средств.

В структуре кредитов АПК валютные кредиты занимают относительно скромное место. Их доля на 1 марта достигла немногим более четверти — 25,7% (против 74,3% по рублевым).

В пересчете на доллары объем валютных кредитов составил 722,5 млн USD в эквиваленте. За скользящий год остаток задолженности усох на 19%.

На долю валютных кредитов АПК в долларах к 1 марта пришлось 205,8 млн USD, в евро — 253 млн EUR, в российских рублях — 15,282 млрд RUB. За 12 месяцев состоялось значительное сокращение задолженности в евро (на 46,6%), но ощутимо вырос долг в «деревянных» (на 28,3%).

Видимо, это связано с закрытием лимитов иностранных банков на Беларусь, о котором в прошлом году неоднократно говорили чиновники. Поддержать белорусов решились российские банки. Да и то в итоге может оказаться, что рост задолженности в российских рублях обусловлен падением покупательской способности этой валюты после девальвации.

Основную массу валютных кредитов в банках взяли предприятия по производству продуктов питания. На их долю вышло почти ¾ (около 72,9%) от общего объема валютной задолженности АПК.

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