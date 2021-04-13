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Битва за Арктику

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  • 13.04.2021, 10:38
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Битва за Арктику

Чем и как собирается воевать Москва.

Россия наращивает свои силы не только у границ Украины, но и в Арктике, возрождая старые базы и создавая новые. Они могут угрожать Северу Европы и даже США, пишет 24tv.ua.

Россия делает огромные усилия для возвращения на территорию Арктики: строятся новые базы, возобновляется работа старых. Как показал материал CNN по анализу спутниковых снимков, особенно интенсивно это происходит в последнее время (вместе с разработкой нового сверхзвукового оружия).

Ядерная торпеда: что Путин тестирует в Арктике

Россия собирает мощную военную силу в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие. Изменение климата, которое растапливает лед, играет на руку Кремлю, потому освобождают большие акватории. Арктика – это 20% российского экспорта и 10% ВВП России.

Кроме военного устройства, Россия активно рекламирует Северный морской путь (между Норвегией и Аляской), особенно на фоне проблем в Суэцком канале. По свободному ото льда Северу, доставлять товары из Азии в Европу можно будет вдвое быстрее, чем сейчас.

Чиновники в США и эксперты по вооружениям рассказали CNN, что они особенно обеспокоены одним конкретным изделием военной промышленности РФ – сверхзвуковой торпедой 2M39 "Посейдон" для новых атомных подводных лодок "Белгород". Именно ее вместе с другими прототипами Путин показал Федеральному собранию в 2018 году.

Новейшее вооружение

Это так называемая неуправляемая "стелс-торпеда" с ядерным реактором. Она, по замыслу, должна обходить береговую оборону врага и доставлять боеголовку в несколько мегатонн. Глубина погружения – до 1 километра. Уже после взрыва 2M39 "Посейдон" должен создавать "радиоактивные цунами", из-за которых на берегу будет невозможно жить десятилетиями.

Даже без боеголовки, но точно с ядерным реактором внутри, такая торпеда создает огромный риск экологического загрязнения территории. Впрочем, эксперты сомневаются в цифрах, которые появились в СМИ. В частности, речь идет о скорости в 100 узлов (около 185 километров в час) при мощности в 100 мегаватт. С такими показателями, торпеду будет довольно легко обнаружить по акустике.

Разработка 2M39 "Посейдон" продолжается быстро, ведь дело на контроле у президента Владимира Путина, который требовал от министра обороны Шойгу оценки февральских тестов торпеды. Кроме того, в 2021 году будет больше испытаний для "Посейдона". Однако по российским данным, для совмещения торпеды с лодкой нужно еще около пяти лет. В боевом состоянии подобное вооружение должно наносить "гарантированный ответный удар", даже если на Россию нападут неожиданно.

Глава разведки Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонес сказал CNN, что его ведомство рассматривает "Посейдон" как "часть ядерного вооружения нового типа с эффектом сдерживания". Он добавил: "Это – стратегическая система, цели которой выходят за пределы региона".

Когда россияне испытывают оружие, глушат сигналы GPS, закрывают воздушное и морское пространство во время учений и летают над Арктикой, они так посылают сигнал, – сказал CNN американский чиновник Госдепа.

Последние американские расчеты таковы: на обезвреживание "Циркона" даже с самыми современными радиолокаторами у армия США будет не более 2 минут. Если же ракета возле цели с большой высоты перейдет в пике, а затем снова выровняется примерно на 60 метрах, то вероятность перехвата приближается к нулю (надо будет успеть за 20 секунд).

Даже не имея большой боеголовки ракета способна нанести серьезный ущерб. Серийно поставлять на флот ее планируют уже в 2022 году. Предварительно, там есть две ступени, первая – с твердотопливным двигателем. Ее недостатками американцы в издании Popular Mechanics назвали "невозможность управлять на таких высоких скоростях, разве что в ней будет термоядерный заряд". Тогда точность уже не будет играть определяющую роль.

Как и "Посейдон", эта ракета тоже проходит через активную тестовую фазу. Недавно, три подводные лодки всплыли одновременно, пробив арктический лед. Путин сказал, что у такой операции нет аналогов в мире.

Военное развертывание: Север как одна большая база

С помощью изображений от компании Maxar, которая занимается спутниковой съемкой, журналисты CNN и аналитики сумели оценить масштаб арктического развертывания. В частности, были найдены подземные хранилища, скорее всего для тех самых "Посейдона" и/или для других современных типов оружия.

Наследие холодной войны

На Кольском полуострове возле Мурманска Россия снова активирует локации, неактивные со времен Холодной Войны. Примером является военный аэродром "Нагурский", построенный еще в 1950 годах. Он прошел реновацию в 2015 году. А остров Котельный – в 2013 году с возведением авиабазы "Темп" и радаров.

Что до авиации, то там базируются МиГ-31BM, стратегические бомбардировщики и радары у побережья американского штата Аляска. Такие действия заставили США и НАТО активно действовать на крайнем Севере.

Американские бомбардировщики B-1 Lancer, расположенные на норвежской базе Эрланн, летали над восточным Баренцевым морем. Малозаметная субмарина "Морской волк" (Seawolf) была в регионе в августе. Госдеп США так оценивает ситуацию: "Мы четко видим военный вызов, который Россия бросает в Арктике. Не в последнюю очередь это создает возможность проецировать силу на Северную Атлантику".

Спутники показывают "медленное, но методичное" усиление аэродромов и "трехцветных баз" (то есть раскрашенных в три цвета флага России – синий, белый и красный) на северных границах России за последние 5 лет. Последующий контроль над Арктикой – когда она будет окончательно освобождена от льда – может быть конечной целью Кремля, уверяют западные аналитики.

Россия обновляет старые аэродромы, радарные станции, строит новые порты и поисково-спасательные центры. Также она строит свой флот атомных и обычных ледоколов, – сказал CNN спикер Пентагона Томас Кэмпбелл.

Например, в январе 2021 года ледокол "50 лет победы" впервые в суровую зиму прошел через три восточных, еще закованных в лед, моря. Он сопровождал танкер "Кристоф де Марджери".

США обеспокоены правилами, которые Россия установит для пользования этим коридором. Одно из них известно уже – нужно иметь российского лоцмана на борту (так же как Суэц требует брать египетского – 24 канал). Возможно, даже с получением предварительного разрешения для прохода.

Берег как крепость: чего боится Кремль

Впрочем, не только это настораживает на Севере. Россияне активно работают над береговой обороной на земле и в небе, в том числе – противоракетной.

Отдельно усиливается способность A2/AD (anti-access/area denial). Это комплекс средств и мероприятий, чтобы противник не мог зайти или пересечь какую-то территорию "без риска невосполнимых потерь". Если же он попытается десантироваться или высадиться, для него это будет еще более опасно. В России такую сферу создают С-400, "Искандеры" и противокорабельные комплексы "Бастион".

Несмотря на то, что "лед тает быстрее, чем ученые предполагали еще несколько лет назад" (по словам старшего чиновника Госдепа), в плане физической доступности "будут драматические изменения следующие несколько десятилетий". Россия, конечно, будет делать все, чтобы использовать этот феномен с максимальной пользой.

Такие проекты как "Циркон", "Авангард" и "Посейдон" (не говоря уже о плохо известном "Буревестнике") Россия может использовать для запугивания и как карту в следующих переговорах о ядерном оружии. Срок действия последнего действующего документа – New Start III – истекает через 5 лет. То есть он станет проблемой следующего президента США – Байдена или кого-то другого.

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