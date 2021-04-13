Жалкие 1 Telegram-канал «СерпомПо»

13.04.2021, 10:59

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Есть что-то жалкое, нездоровое, не соответствующее статусу великой державы в поведении российской дипломатии.

Кто и что про «нашу историю» сказал? Как прокомментировал события 60-летней давности? Из этой области – «Комментарий Посольства России в США в связи с искажением госдепом памяти о первом космонавте Земли Ю.А.Гагарине».

Ну, не упомянул Госдеп Гагарина или даже полную глупость написал.

Игнорируйте. Нет, вытаскивают на свет мелкое уязвленное самолюбие.

Страна под серьезными санкциями, ожидаются новые. Хорошо, если он не затронут операции с внешним долгом РФ. Технологическое отставание, отсутствие, все большая изоляция, «замороженные конфликты» – есть чем заняться дипломатам, помочь своей стране.

Что на этом фоне твит какого-то клерка? Но вместо того, чтобы заниматься делом, будут ловить госдеповских блох и с выражением удовлетворения на покрасневших, торжественных лицах показывать их российскому народу: «Смотрите! Вот с чем приходится иметь дело! Враг остановлен!».

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