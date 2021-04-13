В Шклове задержан зять председателя партии БНФ Григория Костусева 1 13.04.2021, 11:02

1,134

Дмитрий Антончик

Причина неизвестна.

В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики задержали зятя председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрия Антончика. Причина задержания неизвестна, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники полагают, что Дмитрия Антончика задержали в рамках уголовного дела. Связано ли оно с делом Костусева, пока непонятно.

Жена Дмитрия рассказала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует, сообщает 6tv.by.

Самого Григория Костусева вечером 12 апреля также задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. Что конкретно хотят предъявить политику, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».