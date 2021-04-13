«Чиновникам сейчас важнее иметь вид лихой и придурковатый» 1 13.04.2021, 11:18

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В системе появляется все больше признаков неразрешимого кризиса управления.

Что ни говори, а хорошо, когда новый человек посмотрит на мир свежим взглядом. Вот назначили неделю назад свежего министра информации, и он сразу понял, почему беларусы не любят власть. Это все Euronews виноват. Теперь любовь к власти начнет, видимо, расти быстрее, чем инфляция, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Надо, конечно, иметь очень девственное представление об идеологической борьбе, чтобы увидеть идеологического диверсанта в русскоязычном Euronews. И еще надо иметь очень преувеличенное представление о значении и смысле телевидения, чтобы в 2021 году считать, что отключение телеканала может повлиять на чьи-то то там настроения. Или думать, что те, кто смотрел Euronews станут вместо него смотреть беларусские новости. Вот те, кто смотрел, скорее просто перестанут включать телевизор. Раньше они может когда-никогда хоть случайно на беларусские новости попадали, так теперь уже не будут.

Хотя, о чем это я? Нет там на самом деле никаких стратегических и далекоидущих соображений. Просто новому министру информации дали должность неделю назад, и в его душе растет то тревожное чувство, когда надо что-то делать. Потому что назначали ведь не для того, чтобы сидел «глазами в стол». Назначали, чтобы глаза горели. А что ты сделаешь? В телевизоре и отключать-то кроме Euronews некого. А то, что от отключения Euronews нет никакой пользы, кроме сплошного вреда – это уже малозначительные подробности, которые в глазах министра не имеют никакой ценности. Главное, что начальство увидит блеск в глазах и может оценит.

И что тут пенять на министра информации? Он же не один такой. Вот красауцы громят польскую диаспору, потому что считают, что это будет полезно для карьерного роста и служебной кармы. Им же нет никакого дела до таких пустяков как международные осложнения. Тем более, что министерство иностранных дел тут же выпускает заявление про раздел Аляски. Потому что сейчас важнее «перед лицом начальствующим… иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство» (с), чем репутация.

Вот когда гешефты чиновников начинают массово вступать в неразрешимое противоречие с идеей общего блага – это несомненный признак трудноразрешимого кризиса управления. И я говорю не про общее благо для какой-то там страны. До таких абстрактных понятий им уже давно нет дела. Я говорю про общее благо конкретной корпорации свидетелей стабильности.

Получается, что каждый отдельный свидетель стабильности своими конкретными делами наносит собственной корпорации больше вреда, чем пользы. Потому что интерес власти состоит в том, чтобы ее чиновники немножечко думали о последствиях своих поступков. Но интерес чиновника-то состоит в том, чтобы начальство заметило и оценило его рвение. А о последствиях пускай думает тот, у кого голова большая.

Система управления выстроилась уже таким образом, что всякий, кто заботится о каком-то там общем благе, выглядит в ней опасным диссидентом. И даже недеяние по нынешним временам начальство расценивает как дерзкий вызов. Это раньше чиновникам можно было ничего не делать, чтобы оставаться на месте. А сейчас уже все. Надо гонять во всю мощь, каждый день доказывая свою идеологическую благонамеренность. А если, пока гоняешь, ненароком зашибешь какую-нибудь стабильность, так всегда можно оправдаться, что сделал это не по злобе, а исключительно по скудоумию. И в глаза преданно так посмотреть. Начальство простит. Оно и само о последствиях думать уже не умеет.

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