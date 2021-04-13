Ученые рассказали о внеземных частицах, которые попадают на Землю каждый год 13.04.2021, 11:20

На нашу планету их попадает пять тысяч тонн ежегодно.

Солнечная система очень пыльная. Часть этой пыли может исходить от планет, а часть - от астероидов и комет, пишет «Вокруг света. Украина».

Когда Земля движется по своей орбите, она постоянно встречается с этой пылью. Именно она и вызывает метеорные потоки, часть которых может достигать земли в виде микрометеоритов.

В течение 20 лет участники международной программы вели наблюдения на куполе Антарктиды, на франко-итальянской станции Concordia, чтобы оценить, сколько инопланетного материала падает на наши головы каждый год. По их оценкам в среднем речь идет о 5200 тоннах частиц размером от 30 до 200 микрометров. Еще около 10 тонн космического вещества, попадающего на Землю, дают относительно крупные метеориты.

Примерно 80% микрометеоритов происходят от комет, в основном — семейства Юпитера. Остальные 20 процентов поступают от астероидов. Результаты выше 100 микрон совпадают с теоретическими предсказаниями относительно количества внеземной пыли, которую мы должны увидеть. Но ниже 100 микрон мы видим намного меньше микрометеоритов, чем предсказывалось, исходя из количества пыли, которое должно быть в солнечной системе на расстоянии, на котором Земля находится от Солнца (1 астрономическая единица — AU).

«Это предполагает несколько возможностей: наличие очень хрупких частиц, которые не будут собраны, фрагментарное удаление значительного количества мелких частиц до попадания в атмосферу; или то, что фактическое количество мелких межпланетных частиц на расстоянии от Солнца в 1 а.е. может быть меньше, чем ожидалось », — пишут авторы в заключении статьи.

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