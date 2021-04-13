Сколько белорусы забрали со своих банковских счетов 13.04.2021, 11:26

Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов.

Власти опубликовали статистику о денежной массе и вкладах в системе. Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов, пишет сайт banki24.by.

Депозиты в банках составляют часть совокупной денежной массы в экономике. Чиновники дают сведения о денежной массе в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период.

В информации на 1-е число сильны искажения, связанные с календарным фактором — особенно если на эти даты выпадают выходные. Поэтому далее мы используем статистику в среднем за март, а не точечную оценку на 1 апреля.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Нацбанка к концу 2021 года прирост средней широкой денежной массы должен быть ограничен на уровне 7–10% к декабрю 2020-го. Пока власти укладываются в эти рамки.

В марте-2021 прирост денежной массы составил всего 1,8% к 2020-му. Такой малый прирост объясняется значительным увеличением денежной массы год назад.

Фактор высокой базы сравнения будет действовать до конца лета. По этой причине в ближайшие месяцы темпы роста денежной массы будут весьма умеренными.

Денежная масса делится на рублевую и валютную компоненты. В марте 2021-го рублевая часть выросла к 2020 году на 2,2%.

Основу валютной компоненты составляют депозиты в иностранных валютах. В пересчете на доллары эти депозиты сократились к прошлому году на 6,9%. Это значит, что предприятия и население в целом забирали валюту из белорусских банков.

По методике, которую используют в Беларуси, депозиты бывают переводными и другими. Переводные депозиты — это в основном счета до востребования и расчетные счета. Другие депозиты — это вклады в их бытовом понимании: деньги кладут под процент на определенный срок.

Для депозитов физлиц в нашей стране характерна преобладающая доля валютных. Если брать все депозиты, то по итогам марта удельный вес валютных у населения составит 65,5%, а если только другие депозиты (читай: срочные вклады), то 71,5%.

Через высокие ставки отчислений в обязательные резервы и с помощью иных инструментов власти делают так, чтобы ставки по валютным депозитам были ниже, чем по рублевым. Побочным эффектом является отток денег с валютных депозитов.

Так, вклады (другие депозиты) физлиц падают уже 14 месяцев подряд. За это время белорусы изъяли из системы 1,724 млрд USD.

Локальный максимум хранения средств на валютных вкладах был достигнут в октябре 2015 года — 7,829 млрд USD. С тех пор по март 2021-го остатки на валютных счетах сократились на 3,342 млрд USD.

Переводные валютные депозиты физлиц в марте составили 1,308 млрд USD. На таких счетах обычно лежат деньги от операций по обмену валюты, а также валюта, которую не забрали из банков по окончании срочных вкладов.

Также в марте-2021 белорусы имели 3,281 млрд BYN на переводных рублевых депозитах. Это в основном остатки по зарплатным карт-счетам. Еще 4,651 млрд BYN хранились на других депозитах до истечения установленного срока возврата вкладов.

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